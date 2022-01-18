Украина

Легенда "того самого" Металлиста Эдмар примет участие в Матче Звезд клуба.

Легенда Металлиста Эдмар рассказал о своей нынешней жизни и пообещал обязательно посетить Харьков 28 мая, чтобы принять участие в проекте Metalist All-Star Game.

"Рад получить приглашение на Матч Звезд, – цитирует Эдмара официальный сайт клуба. – Обязательно буду в Харькове 28 мая".

"Сейчас я нахожусь в Сан-Паулу. Мы с Клейтоном Шавьером открыли агентство в Бразилии. Развиваемся понемногу. В качестве одного из видов деятельности планируем приглашать украинцев в чемпионат Бразилии. Для молодых ребят это будет очень интересный опыт".

"Также планирую заняться тренерской деятельностью в США, но пока не получил рабочую визу".

"Последние четыре года я жил во Флориде, сейчас вернулся в Бразилию, но у меня есть недвижимость и в Украине. К тому же у меня жена из Украины, здесь родились трое моих сыновей. Меня даже в Бразилии все считают украинцем, потому что я постоянно рассказываю об Украине. Наверное, во мне уже больше течет украинская кровь, чем бразильская".

Когда вспоминаю время в Металлисте, охватывает ностальгия. Таких эмоций я не переживал нигде больше. Сказочное время

"Если вспомнить три самых памятных матча, то это 1:1 с Эвертоном на Гудисон Парк (1:1), с Олимпиакосом дома (1:0) и с Сошо на выезде (4:0), а если голы, то это Эвертону в Англии, Эвертону на выезде и Динамо в Киеве, когда я сравнял счет с подачи Марлоса, забив в "девятку".

Эдмар выступал за Интернасьонал, Таврию, Металлист, Днепр и Бока Ратон. В составе Металлиста (с 2007-го по 2014-й и в 2017-2018 сыграл 250 матчей и забил 29 мячей.

В составе национальной сборной Украины провел 15 матчей и забил 1 мяч.