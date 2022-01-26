Украина

Итальянский голкипер "старой синьоры" был вынужден отправиться на карантин.

Вратарь туринского Ювентуса Маттиа Перин заразился коронавирусом, сообщает пресс-служба клуба.

29-летний итальянец сдал положительный тест на коронавирус и был отправлен на карантин.

В нынешнем сезоне Перин провел шесть поединков за "старую синьору", в которых пропусти семь мячей.

Свой следующий матч Ювентус на своем поле примет Верону. Игра состоится 6 февраля, в 21:45 по киевскому времени.

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