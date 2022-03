Англия

Football.ua зібрав відгуки про гру українця.

Вест Гем несподівано зумів пройти Севілью у 1/8 фіналу Ліги Європи, вийшовши до історичного чвертьфіналу. Неймовірно приємно, що переможний гол у дуелі із андалусцями записав на свій рахунок Андрій Ярмоленко. У нашому традиційному матеріалі ми зібрали найбільш експресивні реакції вболівальників "молотобійців" на це взяття воріт.

"Цей гол мав забити саме він!"

It had to be him. 💙💛 pic.twitter.com/8n1wTlXCyz — West Ham United (@WestHam) March 17, 2022

"Чвертьфінал Ліги Європи – ми йдемо!"

"Оооо, Ярмоленко, ми любимо тебе!"

"Андрій Ярмоленко виводить Вест Гем у історичний чвертьфінал Ліги Європи"

Коментарі користувачів Twitter:

"Від виводу родини з зони бойових дій до переможного голу Севільї. Молодець, хлопче!"

"Обіцяю, більше жодного кривого слова на адресу цього хлопця від сьогодні, амінь"

"Come On You Irons! Неймовірний результат, хлопці! Боже, благослови Ярмоленко та Україну!"

"Куплю футболку з його прізвищем завтра…Назавжди легенда!"

"Ярмола – сертифікована легенда Вест Гему! Ми любимо тебе!"

"Наш герой!"

"Просто уявіть собі, що він зробив би, якби ми грали проти московського Спартака!"

"Просто давайте йому більше ігрових хвилин на полі, він здатен творити магію"

"Мій G.O.A.T."

"Андрію, ми любимо тебе!"

"Формуляр вибачень для Андрія Ярмоленко:-)"