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Футболіст прокоментував майбутні матчі збірної України.

Колишній захисник збірної України Артем Федецький розповів про майбутні товариськи матчі національної команди та гру із Шотландією.

"Гра із Шотландією для багатьох хлопців це найважливіший матч у кар’єрі. Це однозначно. Попри те, що були фінали Ліги чемпіонів або Ліги Європи.

Попри війну в Україні, військові цікавляться футболом. Вони переживають за наших футболістів. Ви уявляєте, який стан наших військових? Вони кажуть, щоб передали їм привіт, а ми тут упораємося, а хлопці мають зробити все, щоб порадувати нас та наших уболівальників.

Петраков дуже щира людина, дуже відкрита. Він дуже сильний мотиватор. Петракова можна порівняти з Зеленським. Президент України об’єднав нашу націю та народ, який хоче жити у вільній країні. Проте Петраков має достукатися до футболістів, щоб вони сконцентрувалися на матчах збірної України.

Боруссія М – дуже хороша команда, вона на хорошому рахунку у Бундеслізі. Німці люблять грати чітко і за сценарієм. А збірна України може зробити їм сюрприз. Не думаю, що Петраков робитиме категоричні висновки після цього матчу. Тільки футболіст одягнув футболку збірної – все. Потрібно перемагати. Ти граєш за країну, уболівальників. Іншого не може бути", — сказав Федецький.

Нагадаємо, що 11 травня о 21:45 за київським часом збірна України зіграє спарринг проти Боруссії М. За текстовою онлайн-трансляцією можна стежити на Football.ua.