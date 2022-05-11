Футболіст прокоментував майбутні матчі збірної України.
Артем Федецький
11 травня 2022, 15:55
Колишній захисник збірної України Артем Федецький розповів про майбутні товариськи матчі національної команди та гру із Шотландією.
"Гра із Шотландією для багатьох хлопців це найважливіший матч у кар’єрі. Це однозначно. Попри те, що були фінали Ліги чемпіонів або Ліги Європи.
Попри війну в Україні, військові цікавляться футболом. Вони переживають за наших футболістів. Ви уявляєте, який стан наших військових? Вони кажуть, щоб передали їм привіт, а ми тут упораємося, а хлопці мають зробити все, щоб порадувати нас та наших уболівальників.
Петраков дуже щира людина, дуже відкрита. Він дуже сильний мотиватор. Петракова можна порівняти з Зеленським. Президент України об’єднав нашу націю та народ, який хоче жити у вільній країні. Проте Петраков має достукатися до футболістів, щоб вони сконцентрувалися на матчах збірної України.
Боруссія М – дуже хороша команда, вона на хорошому рахунку у Бундеслізі. Німці люблять грати чітко і за сценарієм. А збірна України може зробити їм сюрприз. Не думаю, що Петраков робитиме категоричні висновки після цього матчу. Тільки футболіст одягнув футболку збірної – все. Потрібно перемагати. Ти граєш за країну, уболівальників. Іншого не може бути", — сказав Федецький.
Нагадаємо, що 11 травня о 21:45 за київським часом збірна України зіграє спарринг проти Боруссії М. За текстовою онлайн-трансляцією можна стежити на Football.ua.