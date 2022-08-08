Україна

22-річний українець продовжить свою кар'єру у США.

Півзахисник донецького Шахтаря Артем Холод поставив свій підпис під контрактом із клубом Ель-Пасо Локомотив. Про це повідомляє прес-служба американського клубу.

Деталі угоди із 22-річним українцем не розголошуються. За інформацією порталу Тransfermarkt, це орендна угода на один рік.

"Ми давно шукали правого захисника і знайшли можливість підписати контракт з дуже хорошим українським футболістом із клубу, відомого по розвитку гравців. Ми шукали гравця з атакуючими якостями, і Артем відповідав усім вимогам. Ми дуже раді вітати його у команді та не можемо дочекатися, щоб побачити, що він може зробити для Ель-Пасо", — сказав головний тренер клубу Джон Хатчінсон.

Минулого сезону Холод провів шість поєдинків у складі Маріуполя на правах оренди. На його рахунку одна результативна передача.

Зазначимо, що нова команда українця виступає у другому дивізіоні США і зараз посідає шосте місце у Західній конференції.