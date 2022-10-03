Україна

Дмитро Нємчанінов поділився своїми думками після гри із Динамо.

Захисник Миная Дмитро Нємчанінов прокоментував поразку своєї команди у матчі п'ятого туру УПЛ проти київського Динамо (0:1).

"Налаштовувались на бойову гру. Задача була терпіти й чекати на свої моменти. Тому, що з такою командою як Динамо, якщо підеш з головою в атаку, то можна і в полон потрапити.

Ми повністю дотримувались рекомендацій тренерського штабу. Діяли від оборони та вичікували моменти й вони у нас були. Якби ми їми скористались, могли б досягти позитивного результату: якщо не перемоги, то хоча б зіграти внічию.

Вважаю, що ця гра була все ж таки більш нічийна. Динамівці, напевно, зі мною не згодяться, але по грі було видно, що вони нервували, бо у нас також було вдосталь моментів. Напевно, навіть у них не було таких моментів за всю гру.

Минай — Динамо 0:1 Відео голу та огляд матчу

Результат вирішила майстерність Циганкова? Так і ніяк інакше. Дай пробити ще комусь з такої позиції, щоб м’яч полетів під штангу… Зрозуміло, що він майстер. Недарма він грає в Динамо, віцекапітан команди та збірної України. За ним багато клубів слідкує. Це клас футболіста.

Розмовляв з гравцями Динамо. Вони самі казали, що Луческу налаштовував їх на серйозну гру і багато чого знає про нас. Отже, вони з відповідальністю готувались і налаштовувались. Не було якогось зверхнього ставлення. Не було думок про те, що вони приїдуть в Минай, зачинять нас на своїй половині як аматорів, обіграють і поїдуть грати в єврокубках", — сказав Нємчанінов в інтерв'ю ПРОФУТБОЛ Digital.

Раніше повідомлялося, що Коломоєць став гравцем Миная.