Україна

Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 14 жовтня.

Перша третина цьогорічного осіннього періоду вже позаду, тож подій, пов’язаних виключно з результатами виступів тієї чи іншої команди стає дедалі більше.

Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У п’ятницю, 14 жовтня:

Колишній головний тренер донецького Шахтаря, і теперішній англійського Брайтона, Роберто Де Дзербі заявив, що не проти повернутись до українського колективу.

Англійський Манчестер Юнайтед знайшов заміну для свого голкіпера Давіда Де Хеа.

Французький Парі Сен-Жермен не дотримався обіцянки перед Кіліаном Мбаппе щодо придбання трьох зіркових виконавців.