Україна

До вашої уваги інтерв'ю українського рефері, який допомагав військовим з першого дня повномасштабної війни.

Дмитро Кубряк — арбітр-нейрохірург. З початку повномасштабного вторгнення він рятував наших бійців у Дніпрі, а далі на вертольоті був доправлений до Маріуполя.

Ви дізнаєтесь про подвиги лікарів на війні, хоробрий захист на заводі Ілліча та дивовижну операцію в бункері.

Робота у військовому госпіталі в перші дні війни:

"О 5 годині ранку подзвонив колега, сказав, почалася війна, нас терміново зібрали усіх лікарів, медсестер, ну, весь штаб госпіталя. Перейшли на режим роботи 24/7, режим нон-стоп.

Це був великий потік поранених щодня, фактично жили у госпіталі. Ми, зрозуміло, були штатними працівниками. Крім нас багато цивільних було: лікарів, медсестер, санітарів. Хтось призвався, хтось просто приходив допомагав. Це був великий колектив, який у єдиному пориві працював на благо з метою збереження здоров'я поранених бійців".

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