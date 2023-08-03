Чтиво

Аргентинський тренер знову тренує одного з найкращих футболістів всіх часів.

Коли я приїхав до Атланти у 2016 році, це було для мене як притулок.

Після періодів у Барселоні та збірній Аргентини я хотів зникнути з поля зору. Все ще працювати та вигравати, просто якомога далі від центру уваги.

У Барсі та в Аргентині я багато з'являвся на шпальтах провідних ЗМІ. Я втомився від гучних заголовків.

В останні роки, як гравець, я дивився ігри НБА з точки зору майбутнього футбольного тренера. Все записував у блокнот, що стосується тактики, рухів гравців і багато іншого.

Нічого з цього не було правильно! Я дивився НБА, тому що мені завжди подобався баскетбол. У моєму зошиті були лише цифри. Мені подобалося знати, скільки хвилин грав кожен гравець, хто забив більше, хто зробив найбільше підбирань. Я люблю статистику та відстеження таких даних. Не було нічого, що стосувалося бачення майбутнього тренера.

Однак я був радий відпустити цю історію, тому що вона не завдала шкоди. І так, скажімо, можливо, це змусило мене виглядати трохи цікавішим як тренер.

Є також історія про мій вплив як тренера, і про те, що люди називають "Bielsista". У Ньюеллс Олд Бойз у 1980-х і 1990-х роках у мене та моїх товаришів по команді було багато чудових тренерів: Хуан Карлос Монтес, Хорхе Соларі та Хосе Юдіка, наприклад. З Юдікою ми виграли чемпіонат Аргентини. Для мене це була найкраща команда в історії Ньюеллс.

У ПАРАГВАЇ Я ЗНАЙШОВ КОМФОРТ, ЯКОГО НЕ МАВ БИ В АРГЕНТИНІ НА ТОЙ ЧАС

Тож я більше, ніж "бієліст". Я вважаю себе продуктом цієї групи тренерів, на яку також сильно вплинули Юдіка, Соларі та Монтес.

Марсело Б’єлса пішов за ними, і саме тоді Ньюеллс розробив більше поєднання старших гравців і молодших гравців, які прийшли з нижчого рівня. Ось чому я вважаю, що є багато молодших тренерів, на яких більше впливає Марсело – такі хлопці, як Маурісіо Почеттіно, Едуардо Беріццо та Фернандо Гамбоа, серед інших. Всі вони знали Марсело з молодіжних команд; вони мають набагато більше права сказати, що на них вплинула ідея Марсело.

Мені сподобалася здатність Марсело змінити певні звички, коли справа дійшла до ветеранів, як у моєму випадку. Цього непросто досягти як тренеру, але він дав мені зрозуміти це під час нашої першої зустрічі. Якщо я хотів грати, я повинен був викладатись на сто відсотків. І це я робив.

Я також пов’язаний з Марсело з часів, коли вже був тренером. Я починав як помічник тренера Карлоса Пічерні, який, своєю чергою, був помічником Марсело в Ньюеллс. Я був наприкінці періоду в Барселоні в Еквадорі, і в 1996 році Карлос покликав мене приєднатися до нього в Платенсе в Аргентині. Ось звідки зв’язок із Марсело.

Коли Карлос подзвонив мені, я не вагався. Я завершив кар'єру і перейшов на іншу сторону.

Через деякий час я сказав Карлосу, що маю бажання працювати головним тренером. Я поїхав дивитися чемпіонат світу у Франції в 1998 році. Коли я був там, Альміранте Браун звернувся до мене з пропозицією стати їхнім головним тренером. Вони були у другому дивізіоні, але це був дуже добре організований клуб із хорошою структурою. Ми досить швидко домовилися. Так ми розпочали нашу подорож в аргентинському другому дивізіоні, яка потім продовжилася в Платенсі та в Інституто де Кордоба.

ЦЕЙ МОМЕНТ ВІДІБРАВ МІЙ РІК У БАРСЕЛОНІ

Моєю наступною зупинкою був Парагвай. Там я знайшов затишок, якого, мабуть, не мав би в Аргентині того часу. Після періодів у Лібертад і Серро Портеньо, а також короткого перебування в Аргентині з Колоном, я очолив національну збірну у 2007 році.

Досвід у Лібертад і Серро дав мені можливість побудувати міцну національну команду. У мене була група відданих гравців, які швидко зрозуміли, куди ми йдемо. Здійснити це – ідеал кожного тренера, але це важко досягти в національній команді, де у вас дуже мало часу для роботи з гравцями.

Ми досягли великих результатів, але були в декількох дюймах від того, щоб увійти в історію. На чемпіонаті світу 2010 року Ікер Касільяс відбив пенальті Оскара Кардосо за рахунку 0:0 у чвертьфіналі проти Іспанії. Іспанія перемогла з рахунком 1:0. Через рік ми програли Уругваю фінал Кубка Америки 2011 року.

Я багато чого досяг, але був у декількох дюймах від куди більших звершень.

Наприклад, з Ньюеллс у 2013 році, коли ми дійшли до півфіналу Кубка Лібертадорес і програли по пенальті майбутньому переможцю Атлетіко Мінейро. А ще — в Барселоні, коли абсолютно законний гол був скасований в останній грі чемпіонату 2013/14 вдома проти Атлетіко Мадрид. У той час не було VAR, і Атлетіко виграв титул, зігравши внічию 1:1.

Не багато тренерів так втрачають титул, чи не так? Але я думаю, що цей момент відобразив увесь рік, який я прожив у Барселоні. Без сумніву, це було найважче в моїй кар'єрі.

У ФІНАЛАХ ІСТОРІЮ ПИШЕ ПЕРЕМОГА ЧИ ПОРАЗКА

У тому сезоні я очолив команду з тими ж гравцями, які своєю грою змінили хід світового футболу. Однак вони були не такими, як були раніше. Я намагався відновити рівень, який був втрачений, і не лише тому, що гравці старіли, водночас керуючи всім іншим навколо команди.

Проте мене заспокоїли, що гол, який було скасовано в останній день Ла Ліги, був законним. Матеу Лаос, арбітр тієї гри, сказав мені про це через рік.

Зустріч з ним була випадковою. Я був у турне по Європі, дивився матчі збірної Аргентини. Поїхав у Вольфсбург, щоб подивитись гру Гонсало Ігуаїна за Наполі. Там я зустрів Матеу, і він сказав мені це, тож я спокійний.

З іншого боку, я не думаю, що перемога в чемпіонаті завадила б мені покинути Барселону того літа. Тренер раніше за інших відчуває, коли таке станеться.

Зрештою, це футбол і такі речі трапляються. Я більше про це не думав. На той час, коли Матеу зізнався мені в цьому, я вже був повністю зосереджений на Аргентині – і керував гравцями, яких до збірної запрошував Алехандро Сабелья.

Якщо ви подивитеся на рекорд Аргентини з 2014 по 2016 рік, ви побачите, що вони зіграли 19 ігор у двох найважливіших змаганнях: сім на чемпіонаті світу та 12 на двох Копа Америка. Вони не програли жодної гри за 90 хвилин, але вони не виграли жодного з цих турнірів.

ПІД ЧАС ВІДПУСТКИ Я ЛЮБЛЮ ЇЗДИТИ ДОДОМУ – АНАЛІЗУВАТИ, А ТАКОЖ ПРОВОДИТИ ЧАС З СІМ’ЄЮ

Під керівництвом Сабельї Аргентина програла фінал чемпіонату світу Німеччині в додатковий час. На двох Кубках Америки зі мною ми програли Чилі два фінали, обидва по пенальті. Тепер ця серія змінилася, оскільки останні три важливі змагання – Кубок Америки 2021, Фіналіссіма 2022 і чемпіонат світу 2022 – Аргентина виграла.

Під час мого перебування в Аргентині футбольна асоціація працювала добре, але національна команда переживала багато інституційних потрясінь. В аргентинському футболі панував політичний безлад, і мені довелося керувати й цією частиною.

В липні 2016 року я дійшов висновку, що немає причин залишатися і продовжувати боротьбу. Я не бачив світла в кінці тунелю, тому подав у відставку. Я завжди був дуже чітким у своїх рішеннях.

Так було і зі збірною Мексики. Навіть у хороші часи, коли була можливість обговорити моє поновлення після чемпіонату світу, я завжди був чесним з керівництвом. "Все залежить від того, що відбувається на чемпіонаті світу", — сказав я їм. А потім сталося те, що сталося.

Для команди, яка досягла 1/8 фіналу на останніх семи чемпіонатах світу, вилетіти на груповому етапі — це невдача. З таким результатом ви, очевидно, не маєте права продовжувати працювати.

ІНТЕР МАЯМІ — ЩЕ ОДИН ПРИТУЛОК, АЛЕ АМБІЦІЇ ТАКІ Ж – І ТЕПЕР У МЕНЕ ЗНОВУ Є МЕССІ

У перервах між відставкою і новим призначенням я завжди любив повертатися додому. Там я можу проаналізувати, як усе пройшло.

Під час цих перерв часто надходять пропозиції. Після ЧС-2022 надійшла пропозиція від Бока Хуніорс. Я серйозно розглядав її, і це здавалося гарною можливістю.

Однак я почав аналізувати потенційні ситуації в Боці – більше пов’язані із зовнішніми факторами, ніж з командою. Я бачив всю ту метушню, яка завжди підіймається навколо великих клубів, коли вони перебудовуються, і вирішив, що зараз не найкращий час.

У той момент потреби Боки не збігалися з моїми. З Інтер Маямі відбулася ця синергія – і тому, майже через сім років після прибуття в Атланту, я повернувся до МЛС.

Як я сказав на початку, коли я приїхав до Сполучених Штатів у 2016 році, Атланта була для мене набагато більше, ніж футбол. Це переродило мене як тренера.

Я зміг зберегти хорошу якість життя, не відмовляючись від того, що люблю, і не відмовляючись від амбіцій. МЛС дуже конкурентна. Нам вдалося побудувати команду з нуля. Ми виграли чемпіонат у 2018 році.

ЯК І В АТЛАНТІ, Я ХОЧУ ВИГРАТИ З ІНТЕР МАЯМІ ЧЕМПІОНАТ – Я ВПЕВНЕНИЙ, ЛЕО ДОПОМОЖЕ НАМ У ЦЬОМУ

Ми також просували великих гравців, таких як Мігель Альмірон. "Стань нашим гравцем на два роки, а потім будеш грати в Європі", — сказав я йому, щоб він підписав контракт з Атлантою. Саме так це і сталося; трохи більше ніж через два роки Ньюкасл запросив його до себе.

Я думаю, що цього разу те саме буде з Інтер Маямі. Це ще один притулок для мене після виснажливого періоду зі збірною Мексики.

Але мої амбіції ті самі, і тепер у мене знову є Ліонель Мессі.

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Мені багато разів задавали одне й те ж саме питання про нього. "Як це – тренувати Мессі?".

Раніше я робив це в Барселоні та зі збірною Аргентини – і у мене завжди одна відповідь.

Він видатний гравець на полі. Найкращий. При цьому він — звичайна і спокійна людина. Це, звичайно, полегшує роботу тренерів з ним.

Як і в Атланті, я хочу здобути з Інтер Маямі чемпіонський титул. Я хочу бути частиною історії цього клубу.

Я впевнений, що Лео допоможе мені це зробити.

За матеріалами - Coaches Voice