Україна

Олександр Караваєв поділився враженнями від завершення підготовки головної команди країни.

Захисник збірної України Олександр Караваєв прокоментував майбутній півфінальний матч плей-оф відбору Євро-2024 проти Боснії і Герцеговини.

"Відчуття лише позитивні. Ми налаштовані дуже серйозно, навіть більше, ніж на сто відстотків. Газон на дотик хороший, швидкий. Є там деякі місця... Але всі вправи ми на сьогодні відпрацювали. Потім увечері, коли починається роса, поле стає ще швидшим. І це краще для нас, адже ми полюбляємо швидкий футбол. Краще по такому полю грати, ніж коли воно сухе. Погодні умови нормальні — усе добре.

Ми знаємо й відчуваємо, що є мільйонна армія наших прихильників, які дивляться на нас. Ми всі разом відчуваємо єдність і очікуємо на підтримку. Сказати, що настрій у команди бойовий, — це нічого не сказати. Усі дуже серйозно налаштовані й розуміють, який буде матч. Усі готуються", — наводить слова Караваєва прес-служба УАФ.

Нагадаємо, півфінальний матч плей-оф відбору Євро-2024 Боснія і Герцеговина – Україна відбудеться завтра, 21 березня, о 21:45 за Києвом.