Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Football.ua разом із партнером проєкту, ТМ "Моршинська", обирає ідеальний склад національної команди.

У четвер, 21 березня, збірна України проведе надважливий поєдинок плей-оф відбору до чемпіонату Європи-2024, де зіграє проти збірної Боснії і Герцеговини.

Боснія і Герцеговина — Україна: прогноз букмекерів

У найближчій грі тренерський штаб розраховує на таких виконавців:

Склад збірної України

Воротарі: Георгій Бущан (Динамо Київ), Анатолій Трубін (Бенфіка Лісабон, Португалія), Андрій Лунін (Реал Мадрид, Іспанія).

Захисники: Олександр Караваєв, Денис Попов (обидва — Динамо Київ), Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар (усі — Шахтар Донецьк), Богдан Михайліченко (Полісся Житомир), Віталій Миколенко (Евертон Ліверпуль, Англія), Ілля Забарний (Борнмут, Англія), Максим Таловєров (ЛАСК Лінц, Австрія).

Півзахисники: Олександр Зубков, Георгій Судаков (обидва — Шахтар Донецьк), Микола Шапаренко, Володимир Бражко (обидва — Динамо Київ), Олександр Піхальонок (СК Дніпро-1 Дніпро), Олександр Зінченко (Арсенал Лондон, Англія), Віктор Циганков (Жирона, Іспанія), Михайло Мудрик (Челсі Лондон, Англія), Сергій Сидорчук (Вестерло, Бельгія), Руслан Маліновський (Дженоа Генуя, Італія).

Нападники: Артем Довбик (Жирона, Іспанія), Роман Яремчук (Валенсія, Іспанія), Данило Сікан (Шахтар Донецьк), Владислав Ванат (Динамо Київ).

Резервний список: Дмитро Різник, Єгор Назарина (обидва — Шахтар Донецьк), Олександр Тимчик (Динамо Київ), Олексій Гуцуляк (СК Дніпро-1 Дніпро).

Будемо відштовхуватися від того, що збірна України гратиме за схемою 4-3-3.

Воротар

У розпорядженні Сергія Реброва три голкіпери: Георгій Бущан, Анатолій Трубін та Андрій Лунін.

Георгій є основним голкіпером київського Динамо, тоді як у попередніх поєдинках національної команди в старті виходив Анатолій Трубін.

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Проте Андрій Лунін набрав відмінні кондиції, витіснивши зі стартового складу Кепу Аррісабалагу в Реалі.

З огляду на те, що Трубін зробив кілька помилок у поєдинках за Бенфіку, а також форму Луніна, Сергію Реброву доведеться зробити непростий вибір.

Правий захисник

На позиції правого захисника можуть зіграти два футболісти — Олександр Караваєв і Юхим Конопля.

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Якщо дивитися на те, хто грав в останніх матчах збірної України на цій позиції, то особливої дилеми тут немає.

Центральні захисники

У центрі захисту можуть зіграти Попов, Матвієнко, Бондар, Забарний і Таловєров.

Майже напевно можна стверджувати, що у стартовому складі вийде Ілля Забарний, який стабільно грає у складі представника англійської Прем'єр-ліги Борнмута.

Його напарником, ймовірно, буде Микола Матвієнко.

У центрі захисту не варто чекати сюрпризів, враховуючи, який важливий поєдинок чекає на "синьо-жовтих".

Лівий захисник

Ліворуч у захисті можуть зіграти Віталій Миколенко, Богдан Михайличенко, а також Микола Матвієнко та Олександр Зінченко. Кандидатури двох останніх ми відкидаємо, бо Микола має вийти в центрі захисту, а Олександр — у центрі півзахисту.

Тож, вибір залишається між Миколенком і Михайличенком. І тут, здається, все очевидно...

Опорний півзахисник

На позиції опорного півзахисника можуть зіграти: Володимир Бражко, Олександр Піхальонок та Сергій Сидорчук.

Відсутність Тараса Степаненка може бути значущою, тому вибір у Сергія Реброва буде непростий.

Найімовірніше, більше шансів у Сергія Сидорчука, а поки що у головного тренера є можливість дізнатися думку відвідувачів Football.ua.

Центральні півзахисники

На цій позиції слід обрати двох кандидатів. Серед варіантів: Микола Шапаренко, Олександр Зінченко, Руслан Маліновський, Георгій Судаков та Олександр Піхальонок.

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Кому віддасть перевагу Сергій Ребров? Практично точно Зінченко вийде основі. Напевно, другим гравцем на цій позиції буде Георгій Судаков.

Вінгери

На цій позиції у Сергія Реброва є непоганий вибір: Олександр Зубков, Віктор Циганков, Михайло Мудрик, також на фланзі можуть зіграти Данило Сікан та Владислав Ванат.

Віктор Циганков, незважаючи на спад Жирони, проводить відмінний сезон з іспанською командою. Михайло Мудрик в останніх іграх непогано виглядав у Челсі, хоча все ще перебуває в пошуках оптимальних кондицій. Зубков проводить непоганий сезон, регулярно виходячи в стартовому складі Шахтаря. Кандидатури Сікана та Ванату, мабуть, буде розглядатися в останню чергу.

Ми очікуємо, що в основі вийдуть Віктор Циганков і Михайло Мудрик.

Нападник

На позиції нападників такі варіанти: Артем Довбик, Роман Яремчук, Данило Сікан і Владислав Ванат.

Незважаючи на спад в останніх іграх як Довбика, так і Жирони, українець, як і раніше, є гравцем стартового складу каталонського клубу. Практично немає сумнівів, що саме Артем вийде на таку важливу зустріч в основі команди Сергія Реброва.

Показники Яремчука, Сікана і Ваната нижчі, а, крім того, Довбик грає в елітному чемпіонаті. Яремчук хоч і аналогічно виступає в Іспанії, але його не настільки хороша, як у колишнього гравця Дніпра-1.

Нагадаємо, півфінальний матч плей-оф кваліфікації Євро-2024 Боснія і Герцеговина — Україна відбудеться 21 березня в місті Зениця й розпочнеться о 21:45 за Києвом.