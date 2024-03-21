Україна

Football.ua разом із партнером проєкту, ТМ "Моршинська", згадують, як наша збірна грала в "стиках".

Матч із Боснією дасть старт уже сьомому плей-офф за право участі у великому турнірі, в якому візьме участь збірна України. Статистика попередніх плей-офф невтішна: один успіх, п'ять невдач. Проте (а може, й завдяки цьому), у цих плей-офф було дуже багато пам'ятного, історичного – і ми вирішили про це розповісти.

ЧС-1998

Хорватія – Україна – 2:0

Голи: Бiлiч (11), Влаовiч (49).

Україна: Шовковський, Дмитрулін, Скрипник, Головко, Ващук, Гусін, Максимов (Гецко , 86), Нагорняк (Зубов, 59), Косовський, Ателькін (Михайленко, 52), Ребров.

Україна – Хорватія – 1:1

Голи: Шевченко (5) – Бокшич (28).

Україна: Шовковський, Лужний, Беженар, Головко, Попов, Дмитрулін (Михайленко, 62), Гусін (Крiвенцов, 86), Калiтвiнцев, Косовський, Шевченко, Ребров.

Плей-офф, після якого прізвище “Педерсен” стало загальним. Норвезького арбітра призначили єдиним винуватцем вильоту від “шахової” збірної. На хлопців, які громили 3:0 та 4:0 Барселону, були великі очікування, навіть коли вони одягали інші футболки – і Йожеф Сабо грамотно відвернув хейт від себе, відразу після фінального свистка дозволив собі оплески та “ very good” на адресу рефері, та й у коментарях після гри змістивши акценти на “надчистому” другому голі.

Він був забитий у Києві – а до цього українці мали радіти, що не програли 0:3. Гру в Загребі пропускали Лужний, Калiтвiнцев та Шевченко, хорвати за їхньої відсутності перемогли дуже впевнено – і більше того, майбутня зірка експертизи Нагорняк після матчу здала позитивну допінг-пробу. Лише втручання Григорія Суркіса врятувало команду від технічної поразки.

Так чи інакше, наші мали відігравати "всього" два м'ячі, і старт матчу вийшов вогненним. Шевченко забив швидкий гол, а на 11-й хвилині Косовський знову відправив м'яч у сітку. Ось тільки Педерсен скасував цей гол через офсайд, викликавши ненависть цілих поколінь. Ось тільки гол Шевченка був забитий із підозрою на офсайд, а шквал атак уже в середині першого тайму “загасив” гол Бокшича. За 1:1 суперник спокійно довів справу до перемоги, на контратаках маючи не менше шансів.

Сильнішою була та Хорватія, просто набагато сильнішою. Вона це і підтвердить, дійшовши до півфіналу чемпіонату світу та здобувши бронзові медалі.

Євро-2000

Словенія – Україна 2:1

Голи: Захович (53), Ачимович (84) – Шевченко (33)

Україна: Шовковський, Парфьонов, Гусін, Головко, Ващук, Дмитрулін, Кандауров (Кардаш, 56), Попов, Косовський, Шевченко, Ребров

Вилучення: Парфьонов (60), Гусін (88)

Україна – Словенія – 1:1

Голи: Ребров (68 пен) – Павлін (77)

Україна: Шовковський, Лужний, Федоров, Головко, Ващук, Дмитрулін, Кандауров (Ковальов, 46), Скаченко (Мороз, 58), Косовський (Попов, 73), Шевченко, Ребров

Дуель, в історичному сприйнятті якої все взагалі перевернуто з ніг на голову. Все зводиться до однієї помилки Олександра Шовковського, який взагалi-то зіграв як будь-який нормальний сучасний воротар: намагався розбити пресинг суперника, вийшовши з воріт. Невдалим виявився пас, але це в будь-якому випадку був лише один гол – наприкінці першого з двох матчів. Чи доречно зводити все до нього у протистоянні команди, яка мала 10 представників півфіналіста Ліги чемпіонів – і команди, яка групу закінчила з негативною різницею забитих і пропущених?

По-перше, команда просто провалила перший матч. Дуже груба гра, яка призвела до того, що Україна закінчувала матч вдев'ятьох; мінімум гостроти від зв'язки, яку, наприклад, Джеррард називав найсильнішою парою форвардів у Європі; та повністю провалений другий тайм. Шовковський до своєї помилки витяг дуже непростий удар Заховича, в іншому епізоді нас врятувала штанга – і взагалі навіть Сабо визнав, що Словенія перемогла заслужено.

По-друге... команда провалила другий матч. Через дискваліфікацію Гусіна тренер дав дебютувати Сергію Федорову, який частіше грав за Динамо-2, ніж за Динамо. Від захисника потрібно було стримувати єдину зірку словенців Заховича, але, як перемагати, наша команда весь матч не розуміла. Саме цей провал фактично закінчив тренерську кар'єру Йожефа Йожефовича (аварійні заходи в Динамо не рахується), показавши його застарілим фахівцем. Але час залишив у пам'яті лише “Сашко, де ти гуляв” та білий м'яч на снігу у Києві.

ЧС-2002

Україна – Німеччина – 1:1

Голи: Зубов (18) – Баллак (31)

Україна: Левицький, Несмачний, Головко, Лужний, Ващук, Гусін, Тимощук (Парфьонов, 72), Зубов, Шевченко, Воробей (Мелащенко, 76), Ребров (Шищенко, 55).

Німеччина – Україна – 4:1

Голи: Баллак (4 , 51) , Нойвіль (11) , Ремер (15) – Шевченко (90)

Україна: Левицький, Лужний, Несмачний (Шищенко, 55), Головко, Скрипник, Ващук, Зубов, Парфьонов, Тимощук (Гусiн, 25), Шевченко, Воробей (Ребров, 71).

Матчі, після яких Метра критикували. Критикували за ультразахисну тактику: Лобановський в обох матчах замахнувся на світовий рекорд кількості гравців оборони в одному стартовому складі. За довіру Левицькому, котрий до цього плей-офф зіграв аж один офіційний матч за збірну (та й взагалі був головним ноунеймом у складі). За карикатурне приниження в Німеччині, коли все вирiшилося на першу чверть години.

Але, слово честі, треба бути Валерієм Лобановським, щоб зустрічати критику за програш команді, яка дійде до фіналу чемпіонату світу . Сам факт потрапляння бундестим у “стики” був флюком , безглуздістю імені жереба, який визначив до неї групу Англію – і дивом імені Майкла Оуена. Той матч (який закiнчився 1:5), тi три м'ячі Оуена у ворота Кана сильно вплинули на перехід одного, але Золотого, від Оллі до Майкла – і, в будь-якому разі, ніхто й секунди не сумнівався, що Україні довелося грати з командою світового рівня.

ЧС-2010

Україна – Греція – 0:0

Україна: Пятов, Кобін, Кучер, Хачеріді, Ракицький, Гусєв (Алієв, 84), Тимощук, Михалик, Ротань (Ярмоленко, 46), Мілевський, Шевченко

Україна – Греція – 0:1

Гол: Салпінгідіс (31)

Україна: Пятов, Кобін, Кучер, Хачеріді, Ракицький, Михалик (Гай, 65), Тимощук, Алієв (Селезньов, 56), Ярмоленко (Гусєв, 68), Мілевський, Шевченко

Мабуть, найприкріша ляпас в історії українських відборів. Усі так прагнули ділити прибуток, що забули перемогти. Перед грецьким матчем лаялися більше з греками з приводу того, де покажуть матч, перед українським – де він пройде, за якою ціною будуть квитки. У результаті матч розпочався за напівпорожніх трибун “Донбас-Арени”, а закінчився сльозами Шевченка.

Щодо поля, то на ньому Метр був уже у суперника. Отто Рехагель , який привів збірну Греції до перемоги на Євро, взагалі-то починав відбір у статусі претендента на відставку. Євро-2008 елліни провели дуже погано, у відборі на наступний турнір теж було необов'язково програвати перше місце Швейцарії... Але конкретні два матчі Король Отто вишикував так, щоб мінімізувати шанси України. Дуже слабка за складом Греція відсиділася в обороні, а попереду використала шанс, який наші, звичайно ж, надали. Неузгодженість у кабінетах переросла у неузгодженість на полі: у єдиному гольовому епізоді один на одного сподівалися Ракицький та Хачеріді.

ЧС-2014

Україна – Франція – 2:0

Голи: Зозуля (61), Ярмоленко (83 пен)

Україна: Пятов, Федецький, Хачеріді, Кучер, Шевчук, Едмар (Безус, 77), Степаненко, Ротань, Ярмоленко, Зозуля (Селезньов, 86), Коноплянка (Гусєв, 90)

Франція — Україна – 3:0

Голи: Сако (22, 72), Бензема (34)

Україна: Пятов, Мандзюк, Хачеріді, Ракицький, Шевчук, Ротань, Едмар, Ярмоленко, Безус (Гусєв, 64), Коноплянка, Зозуля (Селезньов, 76)

Вилучення: Хачеріді (47)

Найкращий матч у кар'єрі Сако. Порятунок кар'єри Дідьє Дешама. Епічний камбек нашого суперника. Чому так ніколи не буває в інший бік? Якби наша збірна відіграла 0:2 після першого матчу не те що у Франції, а хоча б у умовних греків, це увійшло б в аннали на всю історію.

По суті, цей матч неможливо переоцінити у процесі становлення французької збірної. Пара центрбеків Кошельні – Абідаль поступилася місцем зв'язці Варан – Сако, замість Насрі вийшов Вальбуена, в атаці замість Жиру вийшов Бензема – і два перші ходи зіграли величезну роль у наступні роки.

Цікаво, що в Україні Дешам виставив зв'язку форвардів Ремі – Жиру, а у грі у відповідь довірився на вістрi одному Бензема. Тобто в ситуації, коли треба забивати три, тренер зменшив, а не збільшив кількість нападників, але це не завадило протягом усіх 90 хвилин просто зносити суперника лавиною атак. Хороший тактичний урок усім, хто судить про “оборонні” і “атакуючі” схеми, просто рахуючи кількість захисників і форвардів.

А так, звісно, Михайло Фоменко злякався самого себе. Вже вдруге у кар'єрі: у дев'яності плей-офф Динамо з Барселоною привели до 3:1 у Києві та повної декласації, 1:4 на Камп Ноу. У першому матчі команда могла перемагати і 3:0, але у грі у відповідь, якби не Пятов, “ле бле” могла б закинути і п'ять, і шість.

Між іншим, один із голів влетів у ворота Пятова з офсайду. Але жодної агресії це не викликало, тому що через лічені хвилини арбітр не зарахував чистого гола. Ех, дай бог Фоменко трохи більше епатажу, а якості картинки у 2013-му – трохи менше пікселів, всi б теж, напевно, говорили про суддю та змову.

Євро-2016

Україна – Словенія – 2:0

Голи: Ярмоленко (22), Селезньов (54)

Україна: П’ятов, Федецький, Хачеріді, Ракицький, Шевчук, Рибалка, Ярмоленко (Караваєв 90+1), Сидорчук, Гармаш (Малиновський 80), Коноплянка, Селезньов (Кравець 84)

Словенія – Україна – 1:1

Голи: Цесар (11) – Ярмоленко (90+7)

Україна: Пятов, Федецький, Хачеріді, Ракицький, Шевчук, Степаненко, Рибалка, Ярмоленко, Сидорчук (Гармаш, 61), Коноплянка (Тимощук, 90+6), Селезньов (Кравець, 80)

І знову Словенія, і знову відбір на Євро. Більше того: і знову Сречко Катанець! Словенський тренер за 15 років блукань повернувся до збірної. Але з шостої спроби пройти плей-офф все ж таки вдалося: суперник відзначився хіба що незначною грубістю, чим спровокував Дена Бойко показувати непристойні жести.

Можна довго говорити про реванш, уроки та інше, але, слово честі, не по такому супернику міряти сили. Вже Євро, у тому числі й матч із Північною Ірландією, показав, що збірна Фоменка, м'яко кажучи, нічого особливого не представляє. У цих словенців навіть нового Заховича не було, не було довкола кого будувати команду.

Загалом, на сучасні плей-офф можна дивитися спокійніше і боятися їх менше, якщо згадати, як змінилася структура відборів. Колись у основній сітці чемпіонатів Європи було і 16, і ще менше команд, а у кваліфікаціях грали віце-чемпіони груп. Відповідно, на Євро-2000 словенці відбиралися у статусі команди, яка принаймні обійшла греків у групі.

Через 16 років плей-офф грали володарі третіх місць – і новій команді Катанця для плей-офф не знадобилося нікого, крім Естонії, Литви та Сан-Марино (при тому, що навіть естонцям один матч вони програли). Відповідно, змінився сам рівень команди, нехай її назва і залишилася незмінною. Вішванатан Ананд, який грає матч за першість світу у 2000-му та у 2014-му – два різних Вішванатана Ананда. Боснійці, які в групі Євро фінішували передостанніми, зігравши 1:4 і 0:2 з Люксембургом – теж не рiвня тим суперникам з плей-офф, що були раніше.

ЧС-2022

Вельс – Україна – 1:0

Гол: Ярмоленко (34, аг)

Україна: Бущан, Караваєв, Забарний, Матвієнко, Миколенко, Степаненко (Сидорчук 69), Маліновський (Шапаренко 69), Зінченко, Ярмоленко, Яремчук (Довбик 77)

Напевно, замало часу минуло з останнього плей-офф, важко писати про нього як про iсторiю. У момент, коли під питанням було саме існування України, коли навіть до Слобожанського контрнаступу, не говорячи про повернення Херсона, було кілька місяців, її футбольна збірна мала провести матч за участь у чемпіонаті світу. Матч, який у будь-якій іншій ситуації заслужив би епітет “найважливіший” – але в тій ситуації його не використовували навіть останні гіки. Усі розуміли, що по-справжньому важливі речі трапляються в інших місцях.

При цьому збірників стрес точно не підрубав психологічно. Швидше навпаки: Шотландію на першій стадії вони винесли ефектно, навіть красиво. Просто не пощастило: з автоголом Ярмоленко, найкращим матчем у кар'єрі Хеннессі, суперником, який ідеально в стилі Чемпіоншипу був готовий відбиватися вдесятьох.

Дай боже, щоб ця невдача не повторилася з Боснією.