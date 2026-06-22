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Коуч "біло-синіх" розповів про підготовку киян до нового сезону.

Головний тренер київського Динамо Ігор Костюк прокоментував старт підготовки "біло-синіх" до нового сезону, а також оцінив результати жеребкування Ліги Європи.

"Команда в чудовому настрої зібралася після відпустки. Усі гравці пройшли медогляд, окрім тих, хто прибув безпосередньо до Австрії. Футболісти, залучені до національних збірних, приєднаються до нас найближчими днями.

Ми вдячні нашому керівництву за можливість тренуватися в таких комфортних умовах. Це не лише сприяє тренувальному процесу, а й забезпечує ефективне відновлення та зосередженість на роботі.

У команді відбулися важливі події – двоє наших гравців одружилися. Матвій Пономаренко зробив це наприкінці сезону, а Назар Волошин – під час відпустки. Вважаю, вони зробили дуже важливий крок у житті. Це про дорослішання, про новий рівень відповідальності. Тепер хлопці відповідають не лише за себе, а й за свої родини. Для мене, як для наставника, а в певному сенсі і як для батька, адже працюю з ними ще з 16-17 років, це дуже суттєвий показник їхнього становлення як особистостей. Вірю, що цей новий етап у житті надихне їх, додасть мотивації та допоможе ще відповідальніше ставитися до своєї справи – як на футбольному полі, так і поза ним.

Підсумки жеребкування Ліги Європи? Розуміємо, що легких суперників у кваліфікації Ліги Європи не буває, всі команди посідають високі місця у чемпіонатах своїх країн. Так, можливо, деякі інші варіанти на папері виглядали простішими, але жереб визначив саме Університатю, й ми з повагою ставимося до цього суперника. Це міцна, добре організована команда з хорошими виконавцями.

Водночас концентруємося насамперед на собі. Попереду збір, підготовка, контрольні матчі, наше завдання – підійти до офіційних поєдинків у найкращому стані. Якщо хочеш досягати серйозних результатів у єврокубках, потрібно бути готовим перемагати будь-якого суперника, незалежно від жереба. Тому сприйняли результати жеребкування спокійно й уже готуємося до протистояння.

Глобально не будемо змінювати принципи підготовки, адже завжди налаштовуємо команду на максимальні вимоги та високий рівень конкуренції. Водночас, звісно, детально вивчатимемо суперника, аналізуватимемо його сильні й слабкі сторони та особливості гри.

Динамо готується не в повному складі (деякі гравці приєднаються пізніше), можливий певний дисбаланс, зважаючи на те, що перший матч уже 9 липня? Це не ідеальна ситуація, але в сучасному футболі вона досить звична. Частина гравців виступала за національні збірні, хтось отримав додатковий відпочинок, тому певна різниця в готовності справді може бути. Водночас маємо чіткий план роботи для кожного футболіста, завдання – максимально швидко привести всіх до спільних кондицій. До першого матчу ще є час, тому не вважаю це критичною проблемою. Головне – правильно розподілити навантаження та підійти до старту сезону без травм і в оптимальному функціональному стані.

Денис Попов і Костянтин Вівчаренко працюють за індивідуальними програмами. Владислав Кабаєв, Олександр Тимчик і Микола Михайленко відновлюються після оперативного втручання. У кожного з них – різні терміни відновлення.

Кілька гравців на зборах, які минулого сезону виступали за Динамо U-19 – Дикий, Осипенко, Манько? Осипенко вже з грудня місяця є гравцем основного складу. На жаль, він зазнав травми та відновлювався. Дикий – гравець, котрий отримав шанс працювати з нами, так само й Манько.

Мені подобається профайл Джастіна Лонвейка. Стосовно позиції, будемо відштовхуватися від тактики на конкретний матч. Добре, що він має такий досвід. Все залежатиме від нього, наскільки готовий сприймати та виконувати наші вимоги.

Воротарі поки виконують більш специфічну роботу, окремо від польових гравців. У спілкуванні Ілля Ольховий залишає приємні враження — він скромний і порядний хлопець.

Суперники Динамо на зборах? Опоненти, дійсно, якісні, це свідомий вибір. Звичайно, ми вже тримаємо в голові майбутні матчі з румунською командою, але я не прихильник того, щоб повністю підлаштовувати весь тренувальний процес під одного суперника. На цьому етапі для нас важливо насамперед підготувати свою команду: відпрацювати ігрові принципи, награти взаємодії, дати футболістам необхідне навантаження та ігрову практику. Водночас кожен спаринг дає можливість побачити команду в різних умовах, проти представників різних стилів гри", — наводить слова Костюка прес-служба клубу.

Раніше своїми емоціями після дебюту за Динамо поділився Ілля Ольховий.