Україна

Колишній воротар Металіста приєднався до команди на правах вільного агента.

Зоря оголосила про підписання голкіпера Владислава Рибака, який залишив харківський Металіст після завершення контракту.

24-річний воротар перебрався до луганського клубу на правах вільного агента. Деталі угоди та термін співпраці сторони вирішили не розголошувати.

Для Рибака це своєрідне повернення додому, адже він є вихованцем Зорі. Щоправда, раніше голкіпер виступав лише за юнацькі команди клубу. У професійній кар'єрі воротар також захищав кольори Дніпра-1 та Олімпіка.

Останні три сезони Рибак провів у складі Металіста. У кампанії-2025/26 він зіграв 32 матчі в усіх турнірах, пропустив 37 м'ячів і сім разів залишив свої ворота недоторканими.