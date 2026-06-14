Україна

Австрійський захисник підбив підсумки сезону.

Захисник Зорі Габріель Ескінья підбив підсумки сезону для луганської команди, а також розповів, як він адаптувався до війни в країні.

"Не хочеться казати банальні слова, але впевнений — ми мали змогу бути кращими. В нас були всі шанси змагатися за місця в єврокубках. Змагатися за ті місця, де повинна бути Зоря. Але десь втрачали очки. Нам не завжди вистачало концентрації, особливо на початку і в кінці матчів. Треба працювати над цим аспектом гри.

В стартових турах чемпіонату було складно, тому що я не грав. Але і Віктор Скрипник і інші тренери завжди підтримували мене, розмовляли зі мною. В підсумку, тренерський штаб повірив в мене, після чого з’явилася впевненість у власних силах. До того ж, команда в цілому, допомагає мені прогресувати та зростати як гравцю.

Були періоди, коли психологічно було складно. Але моя родина завжди була поруч, допомагала мені, команда підтримувала, тренерський штаб, як я вже казав вище. Інколи я з деякими гравцями команди залишалися після тренування, допрацьовували, намагалися разом ставати кращими.

Що було найважчим в адаптації до українського футболу?Звичайно, складно звикнути до війни. Бажаю Україні, щоб скоріше вже наступив мир. Клуб, персонал, гравці — всі дали мені спокій. Я розумів, що не один в такій складній ситуації. Багато хто каже з іноземців, що є мовний бар’єр. В мене мовного бар’єру не було. В команді багато балканців, ми разом допомагали один одному. До цього колектив в Зорі класний. Всі ставляться до всіх з повагою та завжди готові допомогти. Зараз вже я розумію практично всі слова і готовий прогресувати далі.

Що змінилося в команді навесні? Ми виросла разом, як команда. У всіх сенсах. Стали краще розумітися на полі, знаємо, що треба робити. Більше звикли один до одного. Окрема подяка вболівальникам, котрі завжди нас підтримують і в домашніх поєдинках і в виїзних.

Для того, щоб ставати кращим, треба прогресувати. Хочеться частіше грати, набирати форму. Для цього буду докладати максимум зусиль. Якщо казати про команду в цілому, то звичайно, наше підсумкове місце в таблиці не те, яке повинно бути. Такий клуб як «Зоря» повинен змагатися за найвищі місця.

Відпустка? Рідко буваю протягом чемпіонату зі своїми близькими. Тому разом із родиною перебуваю у Хорватії на морі. Там і планую побути практично до її завершення", — наводить слова Ескіньї прес-служба клубу.

За підсумками сезону Зоря посіла восьме місце в УПЛ.