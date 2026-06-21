Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

"Острів'яни" набрали перше очко у матчах чемпіонатів світу.

Головний тренер збірної Кюрасао Дік Адвокат прокоментував нічийний результат у матчі ЧС-2026 проти Еквадору, завдяки чому "острів'яни" набрали перше в історії очко на мундіалях.

"Я думаю, це був справді чудовий матч з точки зору нашої гри. Наприкінці було помітно, що гравці втомилися.

На щастя, нам вдалося зберегти результат. І це було заслужено, тому що у нас також були шанси забити. Тож це була хороша гра", — наводить слова Адвоката Globo Eporte.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Еквадор — Кюрасао.