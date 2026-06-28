Завершилася 1585 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

- Бійці центру спецоперацій «Альфа» СБУ вдруге за місяць уразили нафтоперекачувальну станцію «Второво» у Володимирській області рф.

Підприємство «Титан-Барикади» виробляє пускові установки, артилерійські системи та компоненти для ракетних комплексів, зокрема «Іскандер-М», «Ярс» і «Тополь-М».

- Сили оборони завдали удару по підприємству «Титан-Барикади» в російському Волгограді за допомогою ракет FP-5 «Фламінго».

- Україна повернула ще сімох цивільних українців, яких незаконно утримували в росії роками. Це громадяни віком від 35 до 66 років, яких затримали у 2022 році під час окупації Маріуполя, Харківської, Запорізької, Луганської областей, а також Бучанського району Київщини.

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)



Загалом від початку цієї доби відбулося 200 бойових зіткнень.

Противник завдав одного ракетного удару, застосував чотири ракети, здійснив 55 авіаційних ударів, скинув 171 керовану авіабомбу. Крім того, залучив для ураження 6401 дрон–камікадзе та здійснив 1986 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках зафіксовано сім боєзіткнень з противником, два з яких досі тривають. Ворог здійснив 60 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема одне – із застосуванням реактивної системи залпового вогню.

Упродовж цієї доби на Південно-Слобожанському напрямку противник 10 разів штурмував позиції наших підрозділів в бік населених пунктів Караїчне, Лиман, Стариця, Симинівка, Охрімівка, Артільне та Хатнє. Одне боєзіткнення триває.

На Куп’янському напрямку сьогодні ворог тричі атакував позиції Сил оборони в бік Новоплатонівки. Одне боєзіткнення досі триває.

Для просування на Лиманському напрямку загарбники здійснили 12 атак у районах населених пунктів Новоселівка, Зарічне, Озерне та у бік населених пунктів Дробишеве, Лиман. Три боєзіткнення досі тривають.

На Слов’янському напрямку Сили оборони зупинили 19 спроб загарбників йти вперед поблизу Закітного, Різниківки та в бік населених пунктів Рай-Олександрівка й Крива Лука. Ще одне боєзіткнення триває.

Один ворожий штурм зафіксовано на Краматорському напрямку, де ворог намагався витіснити наших захисників із займаних позицій поблизу Тихонівки.

На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбивали 18 ворожих штурмів поблизу населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Степанівки, Торецького та Іванопілля. Три боєзіткнення досі тривають.

Усього 17 атак здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Нове Шахове, Дорожнє, Гришине, Новоолександрівка, Удачне та в бік населених пунктів Новий Донбас й Новопавлівка.

За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 31 окупанта та 9 – поранено; знищено п’ять одиниць автомобільної та одну одиницю спеціальної техніки ворога. Пошкоджено три одиниці автомобільної техніки, одиницю спеціальної техніки та 22 укриття противника. Знищено або подавлено 250 безпілотних літальних апаратів різних типів.

На Олександрівському напрямку наші захисники зупиняли п’ять ворожих атак в районах населених пунктів Воскресенка, Вороне, Калинівське та у бік населеного пункту Андріївка-Клевцове.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 24 атаки окупантів у бік населених пунктів Залізничне, Воздвижівка, Гірке, Староукраїнка та Чарівне. Одне боєзіткнення на даний час триває.

На Оріхівському напрямку ворог двічі штурмував позиції наших захисників у бік населеного пункту Лук’янівське.

Від початку доби на Придніпровському напрямку штурмових дій противника не зафіксовано.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.