Украина: Первая лига

Тренер харьковчан назвал претендентов на место в УПЛ.

Главный тренер Металлиста 1925 Андрей Демченко рассказал о своих принципах работы и о претендентах на выход в УПЛ.

"Мой тренировочный процесс заключается в том, чтобы люди на работу приходили с желанием и удовольствием. Когда так есть, то производительность труда возрастает в два-три раза. Поэтому я и пытаюсь создать такие благоприятные условия.

В общении с футболистами надо быть справедливым и объективным. Иногда, конечно, надо и рявкнуть на них, иногда – залезть в душу. Поэтому Андрей Демченко разный, просто разный.

Из того, что знаю я, очень серьезные планы у Волыни, Руха, Оболони-Бровара и Миная. Но в целом первая восьмерка способна отобрать очки друг у друга. Все будет зависеть от финансовой составляющей, ведь высшая лига намного затратнее", – рассказал Демченко в интервью официальному сайту клуба.

На данный момент Металлист-1925 занимает 7-е место в турнирной таблице Первой лиги, отставая от лидирующего Руха на 4 очка.

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