Украина: Первая лига

Президент Руха согласен либо доигрывать чемпионат в традиционном формате, либо никак.

Григорий Козловский выступил категорически против доигрывания чемпионата между только теми командами, которые претендуют на выход в Премьер-лигу.

"Мы свою позицию озвучили в начале карантина. Мы ее не меняли и менять не будем: Рух готов играть в классическом формате, доигрывать этот чемпионат. Мы об этом мечтали, мы долго боролись, тяжело работали – 45 дней. Мы дольше всех из украинских клубов сидели за границей на сборах, приложили много усилий, чтобы выиграть этот чемпионат по спортивному принципу", — заявил Козловский официальному YouTube-каналу Руха.

"Играть в классическом варианте мы готовы. А вот эти аферы, которые сейчас появились – пять команд, шесть, семь, восемь – это чисто аферистическая история, мы с такой точно принимать участие не будем. Либо мы играем в классическом чемпионате, либо пусть Исполком федерации принимает решение. Но те изменения, знаете… Есть регламент, есть правила, есть спортивные принципы. Мы сели в одну лодку, а теперь начинаем шулерством заниматься. Так точно не будет".

"Пусть принимают решение, пусть продолжают чемпионат. Думаю, проблем в этом нет. Посмотрите, по 10 тысяч человек в онлайне смотрят (матч Руха с Динамо – прим.). Люди соскучились по футболу, и так дома сидят. И так беда – с деньгами, с экономикой, со всем. Футбол – это единственная отдушина. Моя позиция четкая: в футбол нужно играть. И играть в классическом формате".

"Просить, искать, возможно, варианты, какой-то компромисс с теми, кто отказался. Но в классическом варианте. Тем более, у нас сейчас самый легкий календарь остался. Самый сложный этап мы уже прошли, и мы вышли лидерами из этой истории. Мы с Горняк-Спортом дома играем, с Краматорском дома, с Минаем, с Агробизнесом. Фактически, все сложные матчи мы провели на выезде. С Металлистом 1925 уже отыграли, с Волынью. Самые сложные игры позади. Четыре матча ключевых дома. В принципе, все остальное мы играем с командами из второй части таблицы".

"Вы с Авангардом или Горняк-Спортом сыграете на выезде? Это не так просто. Мы уже все отыграли, у нас очень легкий календарь остался. Мы за то двумя руками и ногами, чтобы играть этот чемпионат. Возможно, пусть ищут деньги для тех команд, у которых их нет, возможно, пусть как-то помогают. Но доигрывать чемпионат нужно, однозначно. Другие форматы мы не воспримем".

Ранее было принято решение не доигрывать Первую лигу в полном объеме. Окончательное решение о завершении чемпионата попытаются принять позднее в этом месяце.