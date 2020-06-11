Украина: Первая лига

Алексей Кучер уверен, что сезон в Первой лиге следует доиграть.

Глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер выступил в поддержку доигрывания сезона в Первой лиге.

"Я, как глава ХОГА и футбольный болельщик, хочу высказаться в поддержку продолжения чемпионата Украины по футболу в Первой лиге, а также за доигрывание сезона Металлистом 1925", — написал Кучер на своей странице в Фейсбуке.

"Со своей стороны мы гарантируем соблюдение всех санитарно-эпидемиологических норм при проведении матчей в Харьке. Пусть победит сильнейший".

Очередной конгресс ПФЛ, на котором будет решаться вопрос о доигрывании или завершении сезона в Первой лиге, начнется сегодня в 14:00 на НСК Олимпийский в Киеве.