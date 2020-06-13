Украина: Первая лига

Олег Собуцкий прокомментировал сложившуюся ситуацию в Первой лиге.

Клубы Первой лиги с третьей попытки все же приняли решение доиграть сезон, однако споры вокруг этого не утихают до сих пор.

"Хочется, чтобы мы наконец закончили эти обсуждения и обвинения. Каждый должен начать с себя. Мы, например, говорим: нужно играть и выполнять обязательства, которые на себя взяли. Так должен делать каждый клуб. Тогда не будет никаких жалоб, ведь были неправдивые и абсурдные обвинения", — рассказал президент Агробизнеса Олег Собуцкий в интервью телеканалам Футбол 1/2/3.

"Необходимо, чтобы победил здравый смысл. Нужно, чтобы каждый отвечал за себя, и все у нас будет хорошо. Самое главное: хочется, чтобы коронавирус не продолжался, и мир вышел с этой болезни".

Агробизнес занимает шестое место в турнирной таблице, лишь на два очка отставая от лидирующего Руха.

Рестарт сезона в Первой лиге запланирован на 23 июня.