Украина: Первая лига

У Первой лиги нет разрешения на использование VAR от ФИФА.

Телеканалы Футбол 1/2/3 выступили с официальным предложением за свой счет транслировать центральные поединки Первой лиги сезона-2019/20 с возможным задействованием на них системы VAR. Глава комитета арбитров УАФ Лучано Лучи заявил, что использование VAR в нынешней кампании второго по силе дивизиона Украины невозможно.

"Все зависит от ПФЛ и клубов. Они должны сделать так, как в итальянской Серии Б. Прежде всего, нужно обратиться к УАФ. После этого нужно провести шестимесячное обучение, закупить оборудование VAR, что должно делаться, я считаю, на деньги клубов. С момента заявки до внедрения технологии может пройти около года".

"VAR в матчах нынешнего сезона Первой лиги? Абсолютно невозможно. Чемпионат Первой лиги не сертификован, у него нет разрешения от ФИФА", — заявил Лучано Лучи в программе Футбол NEWS.

Кроме того, итальянский функционер высказался о возможном привлечении арбитров украинской Премьер-лиги на центральные поединки Первой лиги Украины.

"Матчи будут определяться на каждой неделе в соответствии со степенью важности и положением команд в турнирной таблице. Это происходит во многих европейских странах".

"Это не вопрос квалификации – это вопрос важности матчей. В этом году в Первой лиге есть серьезная конкуренция. В Премьер-лиге вскоре будет происходить увеличение количества участников. В целом, ситуация очень сложная", — добавил итальянец.

Напомним, ранее генеральный секретарь Украинской ассоциации футбола Юрий Записоцкий заявил, что внедрение системы VAR в Первой лиге может начаться в следующем сезоне.