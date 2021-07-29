Украина: Первая лига

Юрий Ярошенко высказался о расформировании футбольного клуба.

Главный тренер Альянса Юрий Ярошенко прокомментировал решение руководства клуба из Липовой Долины о снятии команды с Первой лиги Украины.

"Благодарен тому, что я работал в футбольном клубе Альянс. Те условия, которые мы обговаривали изначально с президентом о квалификации команды и движении вверх мы все выполняли.

Любой сказке приходит конец. Никакой обиды, только с благодарностью буду вспоминать этот период времени. Люди делали очень сильные вливания в команду, поэтому мы не имеем права их осуждать. Сегодня будет прощальная фотосессия", — приводит слова Ярошенко ТК Футбол 1/2/3.

Ранее сообщалось, что комитет арбитров УАФ считает справедливыми два удаления игроков Альянса.