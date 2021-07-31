Вице-президент Кривбасса Артем Гагарин рассказал о несостоявшихся летних трансферов клуба.
Артем Гагарин. Фото ФК Кривбасс
31 июля 2021, 13:30
Вице-президент Кривбасса, который выступает в Первой лиге, Артем Гагарин рассказал о несостоявшихся летних трансферах клуба.
По словам функционера, клуб из Кривого Рога пытался подписать опытных футболистов из УПЛ, но трансферы сорвались в последний момент.
"Переговоры с некоторыми игроками доходили до такой стадии, что можно было уже говорить, что они в нашей команде.
Например, мы вели переговоры с Гречишкиным и Будковским, – сказал Гагарин в комментарии клубной пресс-службе.
Напомним, Гречишкин подписал двухлетний контракт с турецким клубом Генчлербирлиги. Будковский в свою очередь решил продолжить выступления на черниговскую Десну.
Ранее сообщалось, что Металлист объявил о переходе Матеуса Пейшото.