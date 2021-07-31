Украина: Первая лига

Вице-президент Кривбасса Артем Гагарин рассказал о несостоявшихся летних трансферов клуба.

Вице-президент Кривбасса, который выступает в Первой лиге, Артем Гагарин рассказал о несостоявшихся летних трансферах клуба.

По словам функционера, клуб из Кривого Рога пытался подписать опытных футболистов из УПЛ, но трансферы сорвались в последний момент.

"Переговоры с некоторыми игроками доходили до такой стадии, что можно было уже говорить, что они в нашей команде.

Например, мы вели переговоры с Гречишкиным и Будковским, – сказал Гагарин в комментарии клубной пресс-службе.

Напомним, Гречишкин подписал двухлетний контракт с турецким клубом Генчлербирлиги. Будковский в свою очередь решил продолжить выступления на черниговскую Десну.

Ранее сообщалось, что Металлист объявил о переходе Матеуса Пейшото.