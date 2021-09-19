Украина: Первая лига

Полузащитник харьковского Металлиста подвел итоги матча Первой Лиги.

Харьковский Металлист спасся от поражения в матче с житомирским Полесьем в рамках девятого тура Первой лиги, забив гол в концовке встречи.

Полузащитник харьковского клуба Вячеслав Танковский подвел итоги ничейного матча, заявив, что это была лучшая игра Металлиста в Первой лиге.

Мы создали много моментов даже в первом тайме, чтобы забить, но не получилось. Плюс Полесье сильно тянуло время. Такое ощущение, что мы минут 20 не доиграли. Было тяжело, но это наша лучшая игра

У них максимум было три касания во втором тайме. Они или выбивали в аут, или просто стояли, ждали, отбивались. Пару контратак, может, было во втором тайме. Пожалуй, и все.

Потеря очков? - после игры мы зашли в раздевалку, нам сказали, что все хорошо. Надо сохранить настрой, мы друг за друга бились. Конечно, хотели добыть победу, но не получилось. Уже во вторник следующая игра – будем настраиваться на нее, – сказал Танковский в интервью клубной пресс-службе.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Металлист — Полесье.

Напомним, Металлист уверенно возглавляет турнирную таблицу Первой лиги, набрав 25 турнирных очков после девяти сыгранных матчей. Полесье идет на третей строчке турнирной таблицы, имея в своем активе 16 турнирных пунктов.