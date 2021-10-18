Украина: Первая лига

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка Первой лиги.

В рамках 14-го тура Первой лиги Украины Агробизнес на своем поле одолел Металлист, прервав его беспроигрышную серию в турнире из 13 поединков.

Несмотря на то, что футболисты клуба из Хмельницкой области были явными аутсайдерами и не знали побед в течение 11 матчей кряду (10 — в Первой лиге, 1 — в Кубке Украины), им удалось совершить сенсацию и обыграть лидера второго дивизиона страны со счетом 2:1.

Обзор матча:



Агробизнес - Металлист 2:1

Голы: Черненко, 5, Бойчук, 24 – Мизюк, 11

Агробизнес: Мозиль – Бойчук, Курило, Карась, Юхимович, И. Когут – Вербный, Думанюк (Петров, 70) – Черненко (Гудзинский, 90+4), Синица (Емаев, 88), Груша (Нагорный, 86).

Металлист: Рыбка – Горбунов, Порох, Мизюк, Романюк (Фомин, 81) – Танковский (Банада, 62), Сарапий – Матурин-Харрис (Балули, 62), Демченко (Подлепенец, 51), Танчик (Риаскос Валенсия, 70) – Пейшоту.