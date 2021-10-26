Защитник Металлиста прокомментировал очередную победу своей команды.
богдан порох, фк металлист
26 октября 2021, 11:29
Защитник харьковского Металлиста Богдан Порох прокомментировал победу своей команды в 15-м туре Первой Лиги Украины.
Футболист считает, что эта победа далась команде нелегко.
"Не могу сказать, что на классе, была очень тяжелая игра. Пропусти мы гол – 1:1, и все было бы иначе. Но этого не случилось, и потому мы очень рады тому, что получили. Мы хотели забить быстрый гол, и получили то, что хотели, хоть и не сразу.
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Мяч поначалу не шел в ворота, Было тяжело, команда соперников играла очень слаженно и организованно", — приводит слова Пороха официальный сайт Металлиста.
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