Украина: Первая лига

Защитник Металлиста прокомментировал очередную победу своей команды.

Защитник харьковского Металлиста Богдан Порох прокомментировал победу своей команды в 15-м туре Первой Лиги Украины.

Футболист считает, что эта победа далась команде нелегко.

"Не могу сказать, что на классе, была очень тяжелая игра. Пропусти мы гол – 1:1, и все было бы иначе. Но этого не случилось, и потому мы очень рады тому, что получили. Мы хотели забить быстрый гол, и получили то, что хотели, хоть и не сразу.

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Мяч поначалу не шел в ворота, Было тяжело, команда соперников играла очень слаженно и организованно", — приводит слова Пороха официальный сайт Металлиста.

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