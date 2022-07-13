Нова угода з українським футболістом до літа 2023 року.
Валерій Іващенко, ФК Оболонь
13 липня 2022, 20:35
Оболонь на своєму офіційному сайті оголосила про продовження контракту із головним тренером Валерієм Іващенком.
Нова угода з 41-річним українським фахівцем до літа 2023 року.
Нагадаємо, Іващенко став головним тренером столичної команди влітку минулого року, а раніше він працював у структурі клубу з 2014 року.
Минулого достроково завершеного сезону Оболонь посіла четверте місце у турнірній таблиці Першої ліги.