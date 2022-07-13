Украина: Первая лига

Нова угода з українським футболістом до літа 2023 року.

Оболонь на своєму офіційному сайті оголосила про продовження контракту із головним тренером Валерієм Іващенком.

Нова угода з 41-річним українським фахівцем до літа 2023 року.

Нагадаємо, Іващенко став головним тренером столичної команди влітку минулого року, а раніше він працював у структурі клубу з 2014 року.

Минулого достроково завершеного сезону Оболонь посіла четверте місце у турнірній таблиці Першої ліги.