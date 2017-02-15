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Турецкая футбольная федерация намерена подать заявку на проведение финального турнира чемпионата Европы-2024.

Стоит отметить, что ранее Турция безуспешно боролась за право проведения трех континентальных первенств (Евро-2008, Евро-2012 и Евро-2016).

Кроме того, Турецкая футбольная федерация (ТФФ) отозвала заявку Стамбула на проведение матчей Евро-2020.

Однако накануне на пресс-конференции президент ТФФ Йылдырым Демиронен подтвердил, что Турция будет участвовать в выборах страны-хозяйки Евро-2024, которые состоятся в следующем году.

Кроме того, руководитель турецкого футбола отметил, что соответствующую заявку ТФФ подаст в УЕФА 2 марта.

В январе аналогичное решение приняла Германия.