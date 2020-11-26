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Итальянский футбольный функционер и кинопродюссер Аурелио Де Лаурентис заявил, что желает снять сериал о легендарном аргентинце.

В минувшую среду, 25 ноября, ушел в вечность легендарный аргентинский футболист Диего Марадона.

Президент Наполи Аурелио Де Лаурентис выразил свои соболезнования по этому поводу и рассказал, что на протяжении года работал над созданием сериала о погибшем нападающем.

"Для Наполи он был всем. Наш город переживал тяжелые годы после землетрясения и Диего был отдушиной для неаполитанцев. Это очень грустный день для меня и клуба. На протяжении года я работал над созданием телесериала о карьере Марадоны в Наполи. Он будет похожим на "Последний танец", рассказывающий историю баскетболиста Майкла Джордана.

О Марадоне и Пеле часто говорят как о лучших футболистах в истории, но Диего был более глубокой личностью. Он был величайшим и очень сложно найти еще одного такого человека, как он", — приводит слова Де Лаурентиса Football Italia.

Диего Марадона скончался в 60-летнем возрасте из-за остановки сердечно-сосудистой системы. Соболезнования по поводу смерти нападающего уже выразили многие звезды футбола, среди которых Криштиану Роналду, Лионель Месси и Пеле.

Ранее сообщалось, что Наполи может назвать в честь Марадоны свой домашний стадион.