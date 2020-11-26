Аргентина

Друг легенды винит врачей в смерти футболиста.

Друг и по совместительству менеджер Диего Марадоны Матиас Морла обвинил врачей в смерти легенды футбола.

"Сегодня день глубокой боли, печали и размышлений . Я чувствую в своем сердце боль от потери друга, которого я почтил своей верностью и товариществом до последних дней. Необъяснимо, что в течение двенадцати часов мой друг не имел никакой заботы и присмотра со стороны медицинского персонала. Они были обязаны этим заниматься".

"Идиоты, преступники. Я буду разбираться в этом деле, его не стоит заминать. Как однажды мне сказал Диего: "Ты мой солдат, действуй без пощады", — написал Морла в Twitter.