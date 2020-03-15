Бразилия

В знак протеста игроки вышли на матч в медицинских масках.

Гремио, как и другие бразильские команды, считают, что опасно проводить чемпионаты штатов во время эпидемии коронавируса — сообщает ВВС.

На матч третьего тура чемпионата штата Гаушу против Сан-Луиза игроки и тренер Гремио вышли в защитных масках. Правда, после стартового свистка игра продолжилась без масок и закончилась победой Гремио — 3:2.

"Эта акция должна была показать футбольному руководству, что мы против продолжения чемпионата, – заявил футбольный директор Гремио Пауло Луж. – Главным приоритетом должна быть человеческая жизнь".

Ранее сообщалось, что встреча двух представителей Гаушу в Кубке Либертадорес, Гремио и Интернасьонала, завершилась настоящим побоищем.

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