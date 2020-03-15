Другое 15 марта 2020, 19:58 Президент Швейцарской футбольной ассоциации заболел COVID-19 Тест на коронавирус Доминика Блана дал положительный результат. Доминик Блан, фото www.sfl.ch 15 марта 2020, 19:58 Глава Швейцарской футбольной ассоциации Диминик Блан пополнил ряды жертв эпидемии коронавируса — сообщил официальный сайт организации. В связи с болезнью Блана было на неопределенный срок отложено совместное заседание руководителей ассоциации и футбольной лиги, на котором должны были решаться вопросы ближайшего будущего национального первенства — сообщил официальный сайт швейцарской лиги. Ранее чемпионат Швейцарии был приостановлен из-за эпидемии коронавируса. Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter. Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте