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Тест на коронавирус Доминика Блана дал положительный результат.

Глава Швейцарской футбольной ассоциации Диминик Блан пополнил ряды жертв эпидемии коронавируса — сообщил официальный сайт организации.

В связи с болезнью Блана было на неопределенный срок отложено совместное заседание руководителей ассоциации и футбольной лиги, на котором должны были решаться вопросы ближайшего будущего национального первенства — сообщил официальный сайт швейцарской лиги.

Ранее чемпионат Швейцарии был приостановлен из-за эпидемии коронавируса.

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