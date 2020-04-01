Бразилия

Хосе Далай Роша пополнил список людей из футбола, которые заболели.

Исполняющий обязанности президента Крузейро Хосе Далай Роша и еще один член правления заразились коронавирусом, сообщает официальный твиттер бразильского клуба.

Пресс-служба Крузейро заверила, что оба находятся в самоизоляции, а их состояние здоровья с каждым днем становится лучше.

Напомним, что ранее от коронавируса умер бывший президент Марселя Папе Диуф.

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