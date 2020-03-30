Италия

Футбольный агент Мино Райола и его клиенты включились в борьбу с пандемией COVID-19.

Мино Райола объявил о начале кампании по помощи итальянским больницам, в которую включились его клиенты, принадлежащие итальянским клубам, или ранее игравшие на Апеннинах — сообщает France Football.

В сборе денег на закупку масок и респираторов приняли участие Маттейс де Лигт, Джанлуиджи Доннарумма, Джастин Клюйверт, Мойзе Кин, Марио Балотелли, Лука Пеллегрини, Джакомо Бонавентура, Алессио Романьоли, Андреа Пинамонти, Армандо Иццо, Иньяцио Абате, Стефан де Врей и Генрих Мхитарян.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду и его агент Жорже Мендеш взяли на себя финансирование трех отделений интенсивной терапии в больницах Португалии.

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