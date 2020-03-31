Италия

Нападающий Сампдории Маноло Габбьядини рассказал о том, как прошла его болезнь COVID-19.

Маноло Габбьядини был вторым футболистом Серии А (после защитника Ювентуса Даниэле Ругани), у которого был официально подтверждено заражение коронавирусом, и сейчас уже здоров.

"К счастью, моя болезнь протекала в легкой форме, – цитирует форварда Сампдории Tuttomercatoweb. – Все ограничилось лихорадкой в течение дня и сильным кашлем дня четыре-пять. Сейчас я чувствую себя отлично и уже приступил к домашним тренировкам по индивидуальной программе, составленной тренерами. Я сдал тест на коронавирус, он отрицательный. Скоро сдам тест еще раз для подтверждения и надеюсь, что он тоже будет отрицательным".

"Ужасная ситуация с пандемией в Италии сплотила всех людей. Я на себе ощутил поддержку других людей, а теперь сам стараюсь помогать людям. Вместе с другими игроками Сампдории я помогаю больнице Сан-Мартино в Генуе".

Ранее сообщалось, что в отличие от Габбьядини, COVID-19 у вратаря Милана Пепе Рейны, выступающего в аренде за Астон Виллу, проходил не так легко: испанец определенное время не мог дышать.

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