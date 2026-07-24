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Football.ua оцінює дії футболістів житомирського Полісся в поєдинку кваліфікації Ліги конференцій УЄФА.

Той випадок, коли наявність певного комплексу меншовартості в українському футбольному середовищі помітно позначилась на сприйнятті суперника. Бо насправді що житомирське Полісся, що данський Копенгаген, незважаючи на гучне ім’я цього європейського колективу, перебували в нульовій точці сезону в рівному ступені. Тож усе мала вирішувати виключно сама гра обох команд.

І раптом виявилось, що "вовки" дуже непогано можуть кусати "левів", якщо ті підставляються під удар. А колектив Бо Свенссона підставлявся дуже сильно. Але варто застерегти всіх також і від надмірної оцінки цього дійсно непоганого результату для Полісся — попереду буде гра на повноцінно чужому полі, і от там хто більше разів схибить у будь-якому компоненті, той і вилетить з єврокубків. Проте ніхто вже не буде казати, що для Копенгагена житомирський колектив є прохідним суперником — ось це справді головний підсумок вечора.

Football.ua оцінює гру футболістів житомирського Полісся у матчі на Футбольній арені Кошиці (за 10-бальною шкалою).

Полісся Житомир



Георгій Бущан — 5,0. Голкіпер із трьома пропущеними голами за гру та ще чотирма порятунками власних воріт. Навряд чи гра Бущана може вважатись вражаючою в такому випадку, і принаймні один із результативних пострілів суперників він мав усі шанси розгадати.

Богдан Михайліченко — 5,5. Вибуховий бразилець Роберт створив чимало проблем правому флангу оборони Полісся, де знову розташовувався не профільний правий захисник. Михайліченко при цьому залишив за собою чималу кількість єдиноборств із суперниками (10 із 14), але в атакувальному плані його все ж таки не вистачало. У Копенгагена було, на кого тиснути на тому боці поля.

Сергій Чоботенко (6,0) — Едуард Сарапій (6,0) — 6,0. Центр оборони житомирян загалом виглядав надійно й навіть активно долучався до розбудови атак. Але проблеми виникали в ситуаціях із перехідними фазами, коли ставало помітно, що Чоботенку та Сарапію не вистачає швидкості як у рухах, так і в реакції.

Борис Крушинський — 5,5. Дуже непогані оберти набрав лівий фланговий захисник Полісся в роботі з м’ячем уже від самого старту гри, але вирішальний епізод за його участі все ж таки стався не тоді, а наприкінці матчу, коли прийшов третій гол у ворота української команди. Тоді позиційно Крушинський зіграв не найкращим чином.

Олександр Андрієвський — 7,0. Центр поля "вовків" у цьому матчі був однією з ключових ланок, бо брав участь як у гольових та небезпечних епізодах біля чужих воріт, так і помилявся біля своїх. А були ще й ті, хто, як Андрієвський, устигав і сам змарнувати кілька реальних шансів добити Копенгаген ще в першому таймі. Але загалом роботи на полі Олександр виконав дійсно чимало.

Борел Томандзодо — 5,5. Дещо несподівана поява на полі конголезького опорника, але таким був вибір Ротаня. Успішний чи ні — скоріше друге. Нав’язати належну боротьбу за м’ячем Борелу так і не вдалось, а коли треба було долучатись до атаки, у чому той же Бабенко почував би себе значно більш упевнено, то не вистачало якості ударам.

Олег Федор — 6,5. Американські гірки емоцій цього разу були в молодого українського півзахисника Полісся, бо спочатку він привіз швидкий гол у власні ворота втратою м’яча в центрі поля, потім змарнував класний момент з ударом головою, потім покарав суперників за помилку. Але ключовий шанс Федора припав уже на другий тайм, коли з кількох метрів м’яч потрібно було просто вколотити в сітку, чого не відбулось. Дещо кострубато, але для дебюту на такому рівні, можливо, і достатньо.

Леандру Андраде — 8,0. Це дуже сильний трансфер від скаутів Полісся. Рівень кабовердійського вінгера помітний неозброєним оком, і те, що вони робили з цими переведеннями поміж флангами з Назаренком — космос, як для такої стадії сезону. Так, гольової дії від Андраде ми в першій ж грі не дочекались, але він багато зробив для того, щоб вони в принципі були в житомирян цього вечора.

Ігор Краснопір — 8,0. Інший дуже сильний виступ у цій грі належав авторству центрального нападника Полісся. Скільки б захисників Краснопіра не оточували, але він майже завжди був першим на м’ячі та встигав, як самостійно загрожувати воротам, так і намагатись асистувати партнерам. Інша справа, що вони, як Федор, наприклад, могли ці моменти просто занапастити, але то вже не провина Ігоря.

Олександр Назаренко — 8,5. Високоякісна пасова робота вінгера Полісся цього разу дуже допомогла команді. І, звичайно, його взаємодія з новачком Андраде, яку ми вже відзначали раніше. Той випадок, коли у протоколі явно не помітно найкращого гравця матчу в складі української команди, але за грою все було зрозуміло.

Олександр Філіппов — 7,0. Досвідчений форвард усю свою кар’єру був голодним до забитих м’ячів, тож Ротань добре розумів, коли треба долучати Філіппова до гри. І він не підвів, відзначившись у фірмовому стилі під час флангової передачі.

Владислав Велетень — 6,5. Одна невдала дія на фланзі, друга, третя, четверта — можна критикувати вінгера Полісся за це, але він зрештою пристрілявся й виконав таку результативну подачу на Філіппова, що там можна було просто у ворота з м’ячем зайти.

Максим Брагару — 6,0. Результативною могла б виявитись поява на полі й ще одного флангового гравця Полісся, але свій єдиний момент у швидкій атаці Брагару завершив невдалим ударом. На зборах теж подібного було чимало, до речі.

Ліндон Емерллаху, Микола Гайдучик — Ротань під кінець настільки надихнувся настроєм цього поєдинку, що заключні заміни в його виконанні теж були атакувального спрямування, але більшого витиснути цього разу не вдалось.

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