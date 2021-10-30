Лига конференций

Запорожье, которое примет еврокубковый матч, находится в красной карантинной зоне.

Поединок четвертого тура группового этапа Лиги конференций между луганской Зарей и софийским ЦСКА пройдет без болельщиков на трибунах. Об этом сообщает Gol.bg.

В настоящее время в Запорожье действует красный уровень эпидемиологической опасности, поэтому болельщики не получат допуск на стадион Славутич Арена.

Отмечается, что руководство Зари пыталось добиться исключения на еврокубковый поединок, но получило отказ. Надежда на присутствие фанатов есть, но только в том случае, если ситуация с коронавирусом станет лучше.

Напомним, матч Заря — ЦСКА София пройдет в 4 ноября, в 19:45 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча. Первая игра закончилась со счетом 1:0 в пользу луганчан.