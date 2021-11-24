Лига конференций

Главный тренер луганчан прокомментировал предстоящий поединок Лиги конференций.

В пятом туре группового этапа Лиги конференций луганская Заря на выезде встретится с итальянской Ромой.

Главный тренер луганчан Виктор Скрипник прокомментировал предстоящую встречу, отметив силу соперника.

"Силу Ромы мы оценили еще во время игры в Запорожье. Конечно, наш соперник — явный фаворит, однако если посмотреть на турнирное положение — это придает нам уверенности. Обманул бы, если бы сказал, что не рассчитываем на положительный исход в матче.

Что касается Лунева, то все довольно банально — он травмирован. У нас только начала пополняться лавка для запасных, возвращаются травмированные, но Максим подвернул ногу и не смог полететь с нами.

Завтра мы сыграем на прекрасном стадионе с очень квалифицированным соперником. Гордимся, что можем представлять Украину и Луганск в таком матче", — приводит слова Скрипника официальный сайт клуба.

Напомним, матч Рома — Заря состоится в четверг, 25 ноября в 22:00 по киевскому времени.

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