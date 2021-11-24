Лига конференций

Полузащитник луганской Зари поделился мыслями накануне игры с Ромой в Лиге конференций.

В пятом туре группового этапа Лиги конференций луганская Заря встретится в гостях с Ромой.

Полузащитник луганчан Ловро Цвек поделился ожиданиями накануне встречи заявив как и наставник команды, что рассчитывает на положительный исход встречи.

"Завтра нас ожидает очень сложный поединок. Настраиваемся по максимуму, а на поле будет видно. Как говорит тренер, мы смотрим от игры к игре и не загадываем наперед. Сделаем все, что от нас зависит, а какой будет расклад — будет видно", — приводит слова хорвата официальный сайт Зари.

Напомним, матч Рома — Заря состоится в четверг, 25 ноября в 22:00 по киевскому времени.

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