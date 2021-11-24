Лига конференций

Португальский специалист поделился своими ожиданиями перед игрой с Зарей.

Главный тренер итальянской Ромы Жозе Моуриньо прокомментировал предстоящий поединок пятого тура группового этапа Лиги конференций против луганской Зари.

"Если мы обыграем Зарю, мы останемся в игре. Если мы проиграем — вылетим. Ничья оставляет судьбу на последний тур. Для нас матч с Зарей — это финал. Сложно играть в Серии А и Лиге конференций одновременно, но это проблема, которую хочется иметь.

Мы потеряли всех левых защитников. В связи с этой неприятной ситуацией мы разработали другую схему, но состав не подходит для такой игры. Игроки будут вынуждены адаптироваться. Мы будем искать баланс и сыграем с Верету. Винья тренировался с командой, мы с ним определимся позже. Возможно, он сыграет.

Абрахам много работает для команды и очень помогает нам в построении игры, даже в обороне, своим прессингом. Он научился действовать как командный игрок. Рано или поздно он начнет забивать, тогда у него будет все, что необходимо. Однако травмы ограничивают его возможности.

Завтра Абрахам, Дзаньоло и Патрисиу сыграют против Зари. Я не жду ничего особенного от Дзаньоло, я жду лучшего от команды — мы должны сделать все, чтобы победить", — приводит слова Моуриньо Football.-Italia.

Напомним, матч Рома — Заря пройдет завтра, 25 ноября, в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.