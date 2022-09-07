Ліга конференцій

Дніпряни стартують у груповому етапі третього за значимістю єврокубкового турніру.

Дніпро-1 не зумів на своєму шляху здолати АЕК, щоб кваліфікуватися до групового етапу Ліги Європи. Незважаючи на це, українська команда продовжує виступ у єврокубках, але вже у Лізі конференцій. Краще, ніж нічого, але хотілося б більшого.

Дніпро-1 — АЗ: де дивитись матч Ліги конференцій

Дніпро-1 розпочне груповий етап Ліги конференцій грою проти АЗ Алкмара. Матч пройде у словацькому місті Кошице на місцевій футбольній арені.

Прогноз на матч Дніпро-1 – АЗ

За версією букмекерів, АЗ Алкмар – фаворит зустрічі: перемога нідерландської команди оцінюється коефіцієнтом 1.55, нічия – 4.30, а перемога українського колективу – 5.60.

Втім, цього слід було очікувати. Українські клуби зараз навряд чи будуть фаворитами у будь-яких матчах у єврокубках. За рідкісним виключенням.

Так на що ж ставити?

Вже за класикою та з надією, що Дніпру-1 вдасться вразити ворота нідерландського опонента. Також висока ймовірність, що й АЗ під силу вразити ворота української команди. Тому пропонуємо варіант: "Обидві заб'ють" — "Так". На таку подію пропонується коефіцієнт 1.86.

Фаворит матчу АЗ Алкмар, це безумовно. Але ми вважаємо, що Дніпро-1 зможе протриматися у першому таймі, не пропустивши у свої ворота. Тому пропонуємо варіант: "Результат. 1-й тайм" — "Нічия". Ставки – це ризик. Ось і ми пропонуємо ризикований варіант. А тут і коефіцієнт 2.39 на подію непоганий.

Останній варіант, що ми запропонуємо – це кількість голів у матчі. Варіант "2 чи 3". На таку подію пропонується показник 1.99. Якщо зайде, то можна непогано примножити поставлені гроші!

Матч Дніпро-1 – АЗ відбудеться 8 вересня о 22:00 за київським часом.