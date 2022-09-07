Дізнайся, де дивитися матч першого туру за участю української команди.
Фото: Дніпро-1
07 вересня 2022, 20:37
Дніпро-1 розпочне груповий етап Ліги конференцій грою проти АЗ Алкмара. Матч пройде 8 вересня о 22:00 у словацькому місті Кошице на місцевій футбольній арені.
Букмекери не вірять у колектив Олександра Кучера, вони вважають, що фаворит зустрічі – нідерландська команда. Втім, українським клубам не звикати до такої думки.
Де дивитись матч Дніпро-1 — АЗ?
Транслюватиме зустріч сервіс MEGOGO. Після матчу на нашому сайті ви зможете прочитати звіт поєдинку, а також переглянути відео-огляд гри.
Крім того, якщо у вас немає можливості переглянути гру в прямому ефірі, на Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу першого туру Ліги конференцій.
Нагадаємо, Дніпро-1 не зумів подолати кваліфікаційний раунд плей-офф у Лізі Європи, поступившись кіпрському АЕКу із загальним рахунком 5:1.