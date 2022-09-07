Ліга конференцій

Дізнайся, де дивитися матч першого туру за участю української команди.

Дніпро-1 розпочне груповий етап Ліги конференцій грою проти АЗ Алкмара. Матч пройде 8 вересня о 22:00 у словацькому місті Кошице на місцевій футбольній арені.

Букмекери не вірять у колектив Олександра Кучера, вони вважають, що фаворит зустрічі – нідерландська команда. Втім, українським клубам не звикати до такої думки.

Де дивитись матч Дніпро-1 — АЗ?

Транслюватиме зустріч сервіс MEGOGO. Після матчу на нашому сайті ви зможете прочитати звіт поєдинку, а також переглянути відео-огляд гри.

Крім того, якщо у вас немає можливості переглянути гру в прямому ефірі, на Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу першого туру Ліги конференцій.

Нагадаємо, Дніпро-1 не зумів подолати кваліфікаційний раунд плей-офф у Лізі Європи, поступившись кіпрському АЕКу із загальним рахунком 5:1.