Ліга конференцій

Оберіть свого MVP поєдинку.

СК Дніпро-1 у рамках поєдинку першого туру групового етапу Ліги конференцій грало проти АЗ Алкмаар та поступився з рахунком 0:1.

Команда Олександра Кучера пропустила у середині другої половини гри та не змогла відновити паритет.

Пропонуємо і вам визначити найкращого гравця поєдинку Ліги конференцій у складі дніпрян.

Нагадаємо, що на Football.ua доступне відео голів та огляд матчу Ліги конференцій між СК Дніпро-1 та АЗ Алкмаар.