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СК Днепра-1 - АЗ, фото Дніпро-1
09 вересня 2022, 00:54
СК Дніпро-1 у рамках поєдинку першого туру групового етапу Ліги конференцій грало проти АЗ Алкмаар та поступився з рахунком 0:1.
Команда Олександра Кучера пропустила у середині другої половини гри та не змогла відновити паритет.
Пропонуємо і вам визначити найкращого гравця поєдинку Ліги конференцій у складі дніпрян.
Нагадаємо, що на Football.ua доступне відео голів та огляд матчу Ліги конференцій між СК Дніпро-1 та АЗ Алкмаар.