Ліга конференцій

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 2-го туру групового етапу Ліги конференцій УЄФА у рамках групи E, у якому зіграють кіпрський Аполлон та дніпровський Дніпро-1.

Дніпровський Дніпро-1 продовжуватиме виступи в Лізі конференцій УЄФА матчем другого туру на полі кіпрського Аполлона.

Давід Катала, у порівнянні з нічиєю проти швейцарського Вадуца (1:1), вирішив використати з перших хвилин Панайоту на правому фланзі захисту, тоді як Кіріаку вийде в опорній зоні в парі з Колем, а Ба розташується поміж Шахаром та Хаммасом у зоні під нападникомю

Олександр Кучер, на тлі перемоги над харківським Металістом 1925 (3:0), залучив до стартового складу Володимира Адамюка праворуч у захисті, тоді як Олекандр Сваток зіграє в парі центру захисту, а Бузанелло розташується ліворуч від них. Амаш буде діяти на лівому фланзі атаки.

Аполлон: Йованович — Панайоту, Пейберн, Роберж, Алісамі — Кіріаку, Коль — Шахар, Ба, Хаммас — Піттас.

Запасні: Лоїзу, Деметріу, Йованович, Артіматас, Онженда, Кабрал, Шполярич, Йостен.



Дніпро-1: Макс Валеф — Адамюк, Сваток, Сарапій, Бузанелло — Рубчинський, Бабенко — Гуцуляк, Піхальонок, Амаш — Довбик.

Запасні: Рибак, Юрчук, Кононов, Балулі, Логінов, Когут, Назаренко, Танчик.



Гра Аполлон — Дніпро-1 почнеться о 19:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.