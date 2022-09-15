Ліга конференцій

Представляємо до вашої уваги прев'ю матчу 2-го туру Ліги Конференцій за участі української команди.

У четвер, 15 вересня, СК Дніпро-1 проведе свій другий матч у Лізі Конференцій сезону-2022/23. Суперником команди Олександра Кучера стане Аполлон з Лімасолу.

Можемо відзначити, що вже вдруге протягом сезоне "дніпряни" відправилися до Кіпру. Перший візит виявився невдалим і спричинив виліт з Ліги Європи від АЕКу з Ларнаки. Втім, будемо сподіватися, що другий вояж на острів вийде для українського колективу набагато успішнішим.

Группа E 1 АЗ Алкмар 1 3 2 Аполлон Лімасол 1 1 3 Вадуц 1 1 4 Дніпро-1 1 0

АПОЛЛОН — ДНІПРО-1

ЧЕТВЕР, 15 ВЕРЕСНЯ, 19:45. КІПР, НІКОСІЯ. СТАДІОН GSP. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — АДАМ ФАРКАШ (УГОРЩИНА). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

"Спортклубівці" підходять до поєдинку у якості лідерів УПЛ за втраченими очками. Також саме команда Кучера є єдиним колективом у нашому вітчизняному чемпіонаті, який досі не пропускав м'ячів... До речі, де там критики Валефа?! Шуткуємо, суперники Дніпра-1 не так вже й багато створили.

Щодо єврокубків, то тут справи йдуть значно скромніше. Як ми вже сказали вище, новачки єврокубків вилетіли у плей-оф Ліги Європи від АЕКа з Ларнаки (1:2, 0:3), а згодом ще й поступилися у першому турі Ліги Конференцій нідерландському АЗ (0:1). Як ми можемо пам'ятати, за відверто невиразної гри.

З неприємностей для української команди відзначимо відсутність у заявці Артема Громова. Автор третього м'яча у ворота Металіста 1925 отримав ушкодження та не потрапив до заявки на гру. Також у ній не видно Лучкевича та яскравого аргентинця Бланко, які досі не відновилися від травм.

Можемо зробити сміливий прогноз, що на Кіпрі ми вперше побачимо в основі Дніпра-1 Фареса Балулі. Француз потроху починає набирати форму і вливатися у новий колектив.

Наразі суперник "дніпрян" є найсильнішою командою на Кіпрі. У минулому сезоні клуб, названий на честь давньогрецького і давньоримського Бога війни, став чемпіоном своєї країни. До слова, зробив це ще й із величезним відривом від від АПОЕЛа з Нікосії — 49 очок проти 36.

Команда іспанського тренера Давіда Катали (екс-тренера АЕКа) розпочала шлях у єврокубках з Ліги чемпіонів, проте опустилася до Ліги Конференцій.

Спочатку кіпріоти без шансів вилетіли від Маккабі з Хайфи (0:4 у першому матчі і 2:0 у другому, яких було замало для камбеку), а згодом зазнали фіаско і у Лізі Європи. Там суперником були грецькі сусіди з Олімпіакосу, які обіграли Аполлон по серії пенальті — обидва поєдинки закінчилися 1:1.

Після трьох матчів нового чемпіонату Аполлон має стовідсоткові показники. Команда поступається першим місцем сусідам по місту з Арісу (клубу, за який встиг пограти Олег Блохін) виключно через додаткові показники. Зокрема, минулої неділі "тезка" Бога обіграв діючого чемпіона країни — Омонію з Романом Безусом у складі.

Що ж до старту в ЛК, то колектив з Лімасолу почав з нульової нічиєї із ліхтенштейнським Вадуцом, маючи мінімальну, проте все ж перевагу за грою.

У вечірньому матчі ми прогнозуємо мінімальну перемогу Дніпра-1. "Спортклубівців" має нарешті "прорвати" і у єврокубковому поєдинку.

Тим паче, попри всю грізність на внутрішній арені, Аполлон і близько не виглядає страшним на міжнародній. Та й матч команда Катали вже вкотре проводитиме не у рідному Лімасолі, а у столиці країни Нікосії.

Орієнтовні склади:

Аполлон: А. Йованович — Пейберн, Роберж, В. Йованович — Ба, Шполярич, Колл, Шахар, Кірьяку — Джустен, Піттас

Дніпро-1: Валеф — Адамюк, Сваток, Сарапій, Бузанелло — Бабенко, Піхальонок — Гуцуляк, Балулі, Амаш — Довбик

ПРОГНОЗ 0:1





