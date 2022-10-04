Ліга конференцій

Матч Ліги конференцій відбудеться у четвер, 6 жовтня.

Матч третього туру групового етапу Ліги конференцій між Дніпром-1 та Вадуцем обслужить хорватська бригада арбітрів. Про це повідомляє прес-служба УЄФА.

Головним арбітром матчу було призначено Франа Йовича. Раніше 38-річний арбітр працював на матчі відбору ЧС, Ліги націй та Ліги Європи.

Допомагатимуть Йовичу його співвітчизники Хрвоє Радич та Лука Пушич. Резервним рефері призначено хорвата Даріо Бела.

Матч Дніпро-1 — Вадуц відбудеться у четвер, 6 жовтня, о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.