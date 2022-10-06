Ліга конференцій

Алессандро Манджаратті висловився про нічию з Дніпром-1 в матчі Ліги конференцій.

У рамках третього туру групового етапу Ліги конференцій Дніпро-1 зіграв унічию з Вадуцем із Ліхтейнштейна, який представляє другий дивізіон Швейцарії (2:2)

Головний тренер Вадуца Алессандро Манджаратті поділився емоціями від результату цього протистояння.

"Ми розпочали дуже погано, перші 10 хвилин були для нас дуже жахливими. Ми не могли грати у свій футбол, а Дніпро-1 постійно атакував і не давав нам простору. В результаті ми вже на 5-й хвилині пропустили гол, що створило нам проблеми. Але потім ми зібралися, почали пресингувати і створювати моменти. Після того, як ми зрівняли рахунок, то відчули впевненість у своїх силах. Це надало нам наснаги і команда відчула, що може грати, як завжди. Другий тайм ми розпочали дуже добре, одразу забили, а могли забити ще кілька м’ячів. І у таких моментах наші гравці зазвичай вирішують ситуацію на власну користь, але цього разу не сталося. В цілому вважаю, що гра була дуже змістовною і все було дуже добре.

Як я бачу момент, у якому арбітр міг би призначити пенальті? Так, таке трапляється, але це футбол. Ми повинні бути сконцентрованими на власній грі і на тому, що ми можемо зробити у майбутньому. Нам вдалося заспокоїтися. Ми могли забити ще три м’ячі, але треба пам’ятати, що ми граємо у другому дивізіоні Швейцарії, а Дніпро-1 вважається однією з найсильніших команд України. Ми зробимо зі всього висновки і будемо грати ще краще", — цитує слова Алессандро Манджаратті офіційний сайт Дніпра-1.

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