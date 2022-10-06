Ліга конференцій

Валерій Городов висловився про нічию з Вадуцем у рамках Ліги конференцій.

У рамках третього туру групового етапу Ліги конференцій Дніпро-1 зіграв унічию з Вадуцем із Ліхтейнштейна, який представляє другий дивізіон Швейцарії (2:2).

Тренер воротарів Дніпра-1 Валерій Городов поділився емоціями від результату цього протистояння.

"Гадаю, що гра сподобалася вболівальникам, але ми засмучені, адже розраховували на перемогу. Нажаль, кілька помилок у захисті перехрестили виконання нашого завдання у цьому матчі. По грі скажу так, що ми багато помилялися у простих ситуаціях. Забили швидкий м’яч, але потім почали грати назад і багато помилок робили в обороні.

Наскільки важка травма у Лучкевича? Остаточний діагноз його травми стане відомий завтра, але думаю там важке пошкодження", — цитує слова Валерія Городова офіційний сайт Дніпра-1.

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