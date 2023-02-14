Ліга конференцій

Дізнайся, на що ставити у майбутній грі.

У четвер, 16 лютого, Дніпро-1 на виїзді зіграє проти АЕК Ларнакі. Гра відбудеться о 22:00 за київським часом.

АЕК Ларнака — Дніпро-1: де дивитись матч Ліги конференцій

За версією букмекерів, команда з Кіпру — лідер майбутньої гри: перемога господарів оцінюється коефіцієнтом 2.21, а перемога гостей — 3.45.

Якщо буде нічия, на таку подію пропонується показник 3.25.

При цьому, вже доступна ставка на те, хто пройде до 1/8 фіналу. Якщо це буде Дніпро-1, то коефіцієнт 1.64, якщо АЕК Ларнака – то 2.25.

Тож на що ставити?

Ми віримо у нашу українську команду, тому вважаємо, що Дніпро-1 вдасться забити на виїзді. На таку подію пропонується показник 1.39.

Враховуючи те, що українська команда давно не проводила офіційних зустрічей, ми очікуємо, що АЕК зможе відзначитись у воротах Дніпра-1. Тому ставка "Обидві заб'ють" з коефіцієнтом 1.72 виглядає дуже реалістичною.

Також додамо, що АЕК та Дніпро-1 зустрічалися у кваліфікації Ліги Європи цього сезону. Тоді кіпріоти двічі обіграли українців із рахунком 2:1 та 3:0.